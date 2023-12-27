«Оренбург» арендовал Прохина у «Ростова» до конца сезона с правом выкупа

Теги Ростов премьер-лига Россия трансферы Оренбург Данила Прохин Футбол

Данила Прохин продолжит сезон в «Оренбурге».

22-летний защитник «Ростова» будет выступать за «Оренбург» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что по окончании сезона «Оренбург» получит право приоритетного выкупа половины прав на игрока за 1,25 млн долларов

В этом сезоне Прохин провел 10 матчей в Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

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2 комментария
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Слава Богу,с каждым его появлением на поле было боязно за ворота Ростова
+1
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Думаю, останется там
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