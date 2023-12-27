«Оренбург» арендовал Прохина у «Ростова» до конца сезона с правом выкупа

Данила Прохин продолжит сезон в «Оренбурге».

22-летний защитник « » будет выступать за «Оренбург» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что по окончании сезона « » получит право приоритетного выкупа половины прав на игрока за 1,25 млн долларов

В этом сезоне провел 10 матчей в Мир . Его подробная статистика доступна здесь.

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