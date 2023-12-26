Мостовой о передаче титула царя Головину: «Пускай карьеру закончит – потом поговорим. Он становится лидером «Монако» – я всегда говорил, что во Францию стоит ехать»
Александр Мостовой оценил выступления Александра Головина за «Монако».
– Головин проводит очень хороший сезон за «Монако», возможно, даже самый лучший в своей карьере.
– Готовы поделиться с Сашей титулом царя или вовсе передать его?
– Давайте так, пускай для начала карьеру закончит, а потом поговорим на эту тему.
Хорошо, что у него сейчас все замечательно складывается, он становится настоящим лидером в «Монако». Я же еще когда он только переходил, говорил, что во Францию однозначно стоит ехать. Я там играл, знаю, что такое французский футбол.
Вот он там уже шесть лет и вроде не собирается уходить. Может быть, и правильно. Когда все устраивает, то зачем что-то менять.
Попробовать перейти в более статусный клуб он всегда успеет, ему всего лишь 27 лет. «Монако» так-то тоже сильная команда, всегда борются за чемпионство, правда, в еврокубках, конечно, они неважно выступают, – сказал Мостовой.
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- Мой дед был таким высоким, как вот это дерево.
- А мой дед был таким высоким, как вон та гора!
- Мой дед был таким высоким, что доставал до звезд!
- А звезды были круглыми?
- Круглыми.
- Теплыми?
- Да...
- Значит это были яйца моего деда
(с)