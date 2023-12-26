Мостовой о передаче титула царя Головину: «Пускай карьеру закончит – потом поговорим. Он становится лидером «Монако» – я всегда говорил, что во Францию стоит ехать»

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Александр Мостовой Александр Головин Футбол

Александр Мостовой оценил выступления Александра Головина за «Монако».

Головин проводит очень хороший сезон за «Монако», возможно, даже самый лучший в своей карьере.

– Готовы поделиться с Сашей титулом царя или вовсе передать его?

– Давайте так, пускай для начала карьеру закончит, а потом поговорим на эту тему.

Хорошо, что у него сейчас все замечательно складывается, он становится настоящим лидером в «Монако». Я же еще когда он только переходил, говорил, что во Францию однозначно стоит ехать. Я там играл, знаю, что такое французский футбол.

Вот он там уже шесть лет и вроде не собирается уходить. Может быть, и правильно. Когда все устраивает, то зачем что-то менять.

Попробовать перейти в более статусный клуб он всегда успеет, ему всего лишь 27 лет. «Монако» так-то тоже сильная команда, всегда борются за чемпионство, правда, в еврокубках, конечно, они неважно выступают, – сказал Мостовой.

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17 комментариев
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Сам Мостовой коронует?
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Ещё неизвестно, сколько Головин может начеканить.
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Мостовой: «Во Францию надо ехать, там сейчас вся сила».
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Анекдот вспомнился.
*
- Мой дед был таким высоким, как вот это дерево.
- А мой дед был таким высоким, как вон та гора!
- Мой дед был таким высоким, что доставал до звезд!
- А звезды были круглыми?
- Круглыми.
- Теплыми?
- Да...
- Значит это были яйца моего деда
(с)
+4
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+4
Ответ kulik13
Анекдот вспомнился. * - Мой дед был таким высоким, как вот это дерево. - А мой дед был таким высоким, как вон та гора! - Мой дед был таким высоким, что доставал до звезд! - А звезды были круглыми? - Круглыми. - Теплыми? - Да... - Значит это были яйца моего деда (с)
Это были яйца Мостового
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откуда у моста столько времени комментировать абсолютно все темы повестки дня?
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лидер монако который уже хочет уехать
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6 лет, обалдеть. вроде как вчера только уехал
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Хоть так, хоть эдак. По-любому Сашку на царство
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Монако княжество там царей нет
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А самого Мостового царем прозвали разве после завершения карьеры? По-моему, не так все было
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титул Царя передаст, сам Императором станет...
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Ответ ten Hag
Сам Мостовой коронует?
ага, звезды набьёт, и провозгласит "футболистом в законе"
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Ответ ten Hag
Сам Мостовой коронует?
Слышал сейчас "коронованым" сроки дают от за такое
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Ответ Do Cent
Это были яйца Мостового
А где-то выше яйца Златана. Или Мостовой выше?
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