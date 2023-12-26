«Пруцеву нужно закрепиться в старте «Спартака», а потом думать о Европе. Нужно больше обостряющих действий в матчах». Ковтун о Даниле
Юрий Ковтун оценил игру Данила Пруцева в осенней части сезона.
Хавбек стал вторым в опросе за лучшего игрока «Спартака» в ноябре.
— Однозначно сказать, что мне нравится игра Пруцева, нельзя. Ему нужно совершать больше обостряющих действий в матчах. Данил — мобильный футболист, достаточно хорошо проявляет себя в переходных фазах. Пруцев может находить очень интересные варианты впереди. Все равно ему надо добавлять в некоторых моментах, например, в единоборствах.
— Может ли Пруцев в ближайшее время перейти в европейский клуб?
— У него есть хорошие перспективы в России. Если он заявит о себе в «Спартаке» и поступит предложение из Европы, тогда только Пруцев будет принимать решение. Ему нужно стать игроком стартового состава в «Спартаке», закрепиться здесь, а потом думать о Европе, – сказал экс-игрок «Спартака».
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