«Ливерпуль» больше всех в сезоне АПЛ набрал очков (19) в матчах, проигрывая в счете

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в 18-м туре АПЛ.

В текущем чемпионате мерсисайдцы набрали 19 очков в матчах, когда уступали в счете – это лучший показатель в Премьер-лиге.

В 10 таких играх «Ливерпуль» одержал пять побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел лишь одно поражение.

«Арсенал» остался 1-м в АПЛ после 18-го тура. «Ливерпуль» и «Астон Вилла» отстают на 1 очко

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