Хавьер Тебас: «Клубы Ла Лиги лучше команд АПЛ на спортивном уровне, в плане экономического баланса. Мы взяли 60% европейских трофеев за 5-10 лет»
Хавьер Тебас заявил о превосходстве Ла Лиги над АПЛ.
«В плане экономического и спортивного баланса команды Ла Лиги лучше [клубов АПЛ]. 4 клуба Ла Лиги вышли в плей-офф Лиги чемпионов, у АПЛ – два. Еще и все были сеяными, давно такого не было. Мы лучше на спортивном уровне.
Но не обязательно смотреть на этот год, мы и в прошлом были лучше. Спортивные результаты надо оценивать на диапазоне 5-10 лет, а за это время 60% европейских трофеев взяли испанские команды», – заявил президент Ла Лиги.
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Сильная в плане экономического баланса Барселона вынуждена торговать собой ради регистрации игроков.
Только Тебас имеет к этому весьма опосредованное отношение
Фанаты лол лиги прям не могут принять реальность новую, что у них на данный момент в лиге только один топ клуб который может бороться за лч
5 последних финалов 1 испанский клуб, в этом году предпосылок на изменения не особо много
А почему в коэффициентах УЕФА, которые составляют по результатам еврокубков, причем долгосрочным, Англия на первом месте с большим отрывом?
И почему испанские клубы в это трансферное окно почти не делали трансферов, разваливается Севилья, а Барселона арендует и подписывает игроков бесплатно? Ведь у сильных в спортивном плане клубов много денег из-за ТВ-прав и болельщиков, футбол в этом смысле справедлив.
Или Тебас предлагает за "60% трофеев" в эпоху Месси и Роналду теперь делать пожизненные отчисления испанским клубам?))
Во вторых, спасибо Реалу
В третьих, в последних 5 финалах лч одна испанская команда была, то есть тенденция как бы прослеживается отлично)
Да и по анонсам и общей привлекательности АПЛ далеко впереди. Лично я лучше посмотрю условный Ньюкасл - Тоттенхэм, чем Барселона - Валенсия. В АПЛ меньше нытиков, да и желтые налево-направо судьи не раздают.
и благодаря Чеферину, чей ФФП это просто страшилка для детей из Динамо Загреб. А хитрый эмир закажет Чеферину чартер до Дубая и знать не знает что таке бан за ФФП