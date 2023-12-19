Хавьер Тебас: «Клубы Ла Лиги лучше команд АПЛ на спортивном уровне, в плане экономического баланса. Мы взяли 60% европейских трофеев за 5-10 лет»

Хавьер Тебас заявил о превосходстве Ла Лиги над АПЛ.

«В плане экономического и спортивного баланса команды Ла Лиги лучше [клубов ]. 4 клуба Ла Лиги вышли в плей-офф Лиги чемпионов, у АПЛ – два. Еще и все были сеяными, давно такого не было. Мы лучше на спортивном уровне.

Но не обязательно смотреть на этот год, мы и в прошлом были лучше. Спортивные результаты надо оценивать на диапазоне 5-10 лет, а за это время 60% европейских трофеев взяли испанские команды», – заявил президент .

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