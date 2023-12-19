Хавьер Тебас: «Клубы Ла Лиги лучше команд АПЛ на спортивном уровне, в плане экономического баланса. Мы взяли 60% европейских трофеев за 5-10 лет»

Теги премьер-лига Англия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Хавьер Тебас Футбол

Хавьер Тебас заявил о превосходстве Ла Лиги над АПЛ.

«В плане экономического и спортивного баланса команды Ла Лиги лучше [клубов АПЛ]. 4 клуба Ла Лиги вышли в плей-офф Лиги чемпионов, у АПЛ – два. Еще и все были сеяными, давно такого не было. Мы лучше на спортивном уровне.

Но не обязательно смотреть на этот год, мы и в прошлом были лучше. Спортивные результаты надо оценивать на диапазоне 5-10 лет, а за это время 60% европейских трофеев взяли испанские команды», – заявил президент Ла Лиги.

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49 комментариев
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Тоттенхэм с 800 млн долгов за стадион может спокойно потратить 200 млн благодаря сильной финансовой подушке и системе. Челси может трать полмиллиарда за окно.
Сильная в плане экономического баланса Барселона вынуждена торговать собой ради регистрации игроков.
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"Мы лучше на спортивном уровне"

Только Тебас имеет к этому весьма опосредованное отношение
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Этот политикан никак не уймется, Ла Лига падает в пропасть, лучшие испанские тренеры укрощают АПЛ (3 из 4-х первых мест на данный момент), все сейчас держится на одном Реале, который тоже скоро сыпаться начнет ввиду отсутствия конкуренции. Очень глупый чиновник
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+16
Ответ Aleksey Yashin
"Мы лучше на спортивном уровне" Только Тебас имеет к этому весьма опосредованное отношение
я бы сказал, вопреки Тебасу
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+11
Ответ Гамаль Хайдаров
Комментарий скрыт
Кого они выносят то?)
Фанаты лол лиги прям не могут принять реальность новую, что у них на данный момент в лиге только один топ клуб который может бороться за лч
5 последних финалов 1 испанский клуб, в этом году предпосылок на изменения не особо много
+13
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Потому что в АПЛ график, напряжённый, Боксинг дэй есть, это все сказывается, усталость, травмы. Чем он думает, пихает свою Ла Лигу.
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Лучшие игроки 21 века в одно время оказались в Ла Лиге. За этот период испанский чемпионат максимально хайпанул. Могли бы стать финансовым конкурентом АПЛ. Но нет во главе оказался сказочный клоун.
+9
0
+9
Что это за "спортивные достижения" такие? То есть выход в 1/8 ЛЧ - это достижение, а что Сити - действующий обладать ЛЧ - это... ? Ведь в прошлом сезоне, по словам Тебаса, испанские клубы тоже были лучше.

А почему в коэффициентах УЕФА, которые составляют по результатам еврокубков, причем долгосрочным, Англия на первом месте с большим отрывом?

И почему испанские клубы в это трансферное окно почти не делали трансферов, разваливается Севилья, а Барселона арендует и подписывает игроков бесплатно? Ведь у сильных в спортивном плане клубов много денег из-за ТВ-прав и болельщиков, футбол в этом смысле справедлив.

Или Тебас предлагает за "60% трофеев" в эпоху Месси и Роналду теперь делать пожизненные отчисления испанским клубам?))
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Говорят, если Тебасу отрубить голову, то он после этого еще несколько минут будет кричать, как сильно Ла Лига финансово более устойчива, чем Апл
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ну, благодаря тебе, скоро и этого не будет
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Реал и Севилья/Эмери, кто-то может еще что брал?
«Барселона» ЛЧ 2015, «Атлетико» ЛЕ 2018, «Вильярреал» ЛЕ 2021
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Ну во первых, это вопреки тебасу а не благодаря)
Во вторых, спасибо Реалу
В третьих, в последних 5 финалах лч одна испанская команда была, то есть тенденция как бы прослеживается отлично)
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Ответ Дима
у апл всего навсего есть кубок лиги, а так в чемпионате те же 20 команд. а кубок лиги это 4 игры для финалистов. А многие выходят из турнира после 1го раунда. Хватит ныть уже. БоксингДэй это хотелка лиги чтобы показывать в Рождество футбол
А ничего, что у них в Кубках есть переигровки, в случае равенства после двух игр и никаких послематчевых пенальти ?
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Ответ SpilightTwarkle
Ну Тоттенхэму вообще не рекомендуется открывать рот, когда президенты больших клубов говорят. Челси на данный момент тоже не следовало бы. Ладно бы Арсенал или Ливерпуль привел в пример...
Странно, что затыкать меня пытается фанат клуба, периодически стоящего с протянутой рукой)
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Ахаха, там Сериал всего в 10% от Ла Лиги от стоимости составов и это без ЕК и стадионов, а он тут с АПЛ сравнивает, для которой и две Ла Лиге не хватит, что бы сравнятся. Все лучшие от Севильи, Вильярреала, Валенсии и т.д давно уже в АПЛ (Эмери, Санту, Лопетеги, Ирайола) а в обратном направлении, разве что только Реал остался в конкурентном плане.
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Ответ JENNINGS
В сезоне 2009/10 так же ЛЕ брали. Примечательно, что абсолютно во всех 3 случаях они ещё и СКУ выигрывали в финале у победителя ЛЧ: «Интер», «Челси» и «Мадрид»)
Хет-трик Фалькао против Челси- просто космос) не понимаю, кто и зачем вам на ваш коментарий минус додумался поставить)
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Из АПЛ ещё 6 команд выступают в еврокубках.
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Балабол
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Тебас, проснись, ты обосрался. Ла Лигу тащат только Реал и Севилья
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Ответ Дмитрий Ким
Потому что в АПЛ график, напряжённый, Боксинг дэй есть, это все сказывается, усталость, травмы. Чем он думает, пихает свою Ла Лигу.
Фанаты "Ч" лиги не понимают что такое АПЛ. Условный Манчестер Сити может проиграть в чемпионате условному Кристал Пэласу. А в "Ч" лиге условной Барселоне условный Хетафе никаких проблем не доставит. Из-за более высокой конкурентоспособности лиги, в Англии клубы чаще всего выпускают основу, а в "Ч" лиге фаворитам не надо особо париться против более слабых команд. Из-за этого и не хватает сил для клубов АПЛ в еврокубках.
Да и по анонсам и общей привлекательности АПЛ далеко впереди. Лично я лучше посмотрю условный Ньюкасл - Тоттенхэм, чем Барселона - Валенсия. В АПЛ меньше нытиков, да и желтые налево-направо судьи не раздают.
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Ответ Tristan...
Вместо одной головы, вырастут две
Он что, гидра?
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Ответ VuNePonimaete
Говорят, если Тебасу отрубить голову, то он после этого еще несколько минут будет кричать, как сильно Ла Лига финансово более устойчива, чем Апл
Вместо одной головы, вырастут две
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это все вопреки, а не благодаря тебе все таки.
и благодаря Чеферину, чей ФФП это просто страшилка для детей из Динамо Загреб. А хитрый эмир закажет Чеферину чартер до Дубая и знать не знает что таке бан за ФФП
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Реал и Севилья/Эмери, кто-то может еще что брал?
если взять за 10 лет, то Барса брала и Атлетико
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Ответ SpilightTwarkle
Хорошо, на спортивном уровне не хотел бы сравнить?
Вроде я четко писал про экономику, нет?
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Ответ arspurs9
Странно, что затыкать меня пытается фанат клуба, периодически стоящего с протянутой рукой)
Хорошо, на спортивном уровне не хотел бы сравнить?
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Ответ Aleksey Yashin
"Мы лучше на спортивном уровне" Только Тебас имеет к этому весьма опосредованное отношение
Типичный чинуша, себе записывает в заслуги, что не в его ответственности
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Тебас немного ошибся. За последние 10 лет было разыграно 22 еврокубка (по 10 ЛЧ и ЛЕ и 2 ЛК). Испанские клубы выиграли 12 из них (5 побед Реала в ЛЧ и еще семь Севильи, Атлетико и Вильяреала в ЛЕ). Итого получается не 60%, а 54,5%.
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Ответ Дима
в плей оф ЛЧ 4 клуба из Испании и только 2 клуба из Англии
Это уже за трофеи считается?
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Ответ Дима
так он и говорит про спортивную составляющую, а не жирные контракты игрокам и тренерам. просто даже в этом плей-офф ЛЧ от Ла Лиги 4 клуба, а от АПЛ всего два
Сезон 23/24 по баллам - Англия 13 баллов, Испания 12. Спортивная составляющая - миф. Жирный контракт - тоже миф, ибо трансфермаркт - немецкая компания. Стоимости подсчитаны без предвзятости. Разница в ЛЧ - фактор, но не определяющий, АПЛвским клубам не тепло, не жарко от пару десятков миллионов, да и на дистанции особой разницы нету, Реал хорош, но и он по стоимости уступает Арсеналу, который с 17 года вообще в ЛЧ не играл)) Я смотрю обзоры голов в Ла Лиге и вижу, что на Сосьедад-Кадис ходит лишь полстадиона. Тебас слаб в капитализме, ибо не понимает как генерируется доход, и как надо подавать продукт - Лимит от Тебаса - вредит Ла Лиге, ибо лишает клубы части свободы возможности планирования трансферов
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