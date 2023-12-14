Семин не знает, когда вернется к тренерской работе: «Сейчас обучаюсь на лицензию, она периодически заканчивается. Своими предложениями ни с кем не делюсь»

Юрий Семин ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе.

– Болельщики соскучились, хотят видеть вас на тренерской бровке.

– Ну, значит, надо, чтобы увидели, ха-ха. Но не знаю, когда. Сейчас нужно получить тренерскую лицензию Pro, обучаюсь. Она же периодически заканчивается. Уже курсы прошли, теперь будем выполнять задания. Все это по программе РФС.

– У вас были предложения о работе?

– Это мое личное дело. Я ни с кем не делюсь своими предложениями. Без конкретики, – сказал бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова».

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