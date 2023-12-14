Семин не знает, когда вернется к тренерской работе: «Сейчас обучаюсь на лицензию, она периодически заканчивается. Своими предложениями ни с кем не делюсь»

Теги Юрий Семин премьер-лига Россия Футбол

Юрий Семин ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе.

– Болельщики соскучились, хотят видеть вас на тренерской бровке.

– Ну, значит, надо, чтобы увидели, ха-ха. Но не знаю, когда. Сейчас нужно получить тренерскую лицензию Pro, обучаюсь. Она же периодически заканчивается. Уже курсы прошли, теперь будем выполнять задания. Все это по программе РФС.

– У вас были предложения о работе?

– Это мое личное дело. Я ни с кем не делюсь своими предложениями. Без конкретики, – сказал бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова». 

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9 комментариев
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Семин мало в футбол что-ли играл, чтобы всякие лицензии получать, а потом ещё и обновлять? Не показывайте Мостовому
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Мостовой: «Какие-то бумажки ещё и срок действия имеют?»
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Срок действия тренерской лицензии, как и водительских прав, оказывается, иногда заканчивается. Мостовому только не рассказывайте, а то он совсем руки опустит.
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Ответ Hunteralex
Семин мало в футбол что-ли играл, чтобы всякие лицензии получать, а потом ещё и обновлять? Не показывайте Мостовому
И чеканил норм он)))
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в сборную вместо Валеры надо Палыча.
Валере сборная не нужна как и сборной Валера
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Юрий Палыч, ну какая лицензия) Мне кажется этот человек с непререкаемым тренерским авторитетом и совершенно точно являющийся очень мастеровитым специалистом, по моему скромному мнению лучший российский тренер с момента становления РПЛ
Семину впору самому лицензии на тренерство выдавать
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Мог бы честно ответить: "Когда снимут Галактионова". Единственная команда для Палыча – это Локомотив.
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Здоровья Палычу! И очень бы хотелось ещё увидеть на тренерском мостик!
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