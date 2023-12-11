Левандовски о поражении «Барселоны»: «Жирона» была лучше в некоторых аспектах. Нужно проанализировать произошедшее и постараться выиграть в других матчах»

Теги Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Жирона Футбол

Роберт Левандовски заявил, что «Жирона» была лучше «Барселоны» в некоторых аспектах.

Нападающий «блауграны» поделился мнением о поражении со счетом 2:4 в матче 16-го тура Ла Лиги.

«Очень сложный матч для нас. Думаю, что соперник был лучше в некоторых аспектах.

Мы пытались что-то сделать, но это оказалось непросто. Мы должны продолжать работать и мыслить позитивно. Тем не менее мы старались изо всех сил. Это был не наш день.

Мы должны проанализировать то, что произошло, и постараться выиграть в других матчах», – сказал нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Полено 10 раз могло делать 2-2:)) Лучше Жирона была только в реализации, хотя в бундесферме ему каждый матч столько же создавали моментов, правда когда я об этом писал 5 лет назад, стадо говорило Риго это не так, потом удивлялись почему я против перехода этого бревна в Барсу, а все гораздо проще, дядя Риго смотрит футбол глазами, а оголтелые глоры только в статистику:))
+12
-2
+10
забивать свои моменты надо! после крооса Ямала,Лева должен был сделать счет 2-2, стоял один, идеально точный навес точно в голову.. а поляк не попадает по мячу, и мяч задевает плечом.. поляк в ужасной форме! его единственной силой было реализация моментов а сейчас он и в этом плох.. пока ждем Роке, может Феррана сделать основным, вчера в центр вышел здорово(на бумаге вышел как ЛН но играл в центре), открывался отлично, и тут же быстрый пас партнеру под удар, таким образом он 2 убойных момента Гюндогану создал, жаль что немец не забил.. да и надо признать Гюндо помимо этого еще 2 супермомента запорол, но к нему по игре никаких вопросов, играл хорошо.
+2
0
+2
Поменялись местами - Жирона сверху, Барса снизу
+2
-1
+1
Ответ rigobersong
Полено 10 раз могло делать 2-2:)) Лучше Жирона была только в реализации, хотя в бундесферме ему каждый матч столько же создавали моментов, правда когда я об этом писал 5 лет назад, стадо говорило Риго это не так, потом удивлялись почему я против перехода этого бревна в Барсу, а все гораздо проще, дядя Риго смотрит футбол глазами, а оголтелые глоры только в статистику:))
Изначально не было большого резона, чтобы предпочесть Левандовского Обамеянгу: с поляком игра стала медленней и более предсказуемой.
Так что я бы сказал, что трансфер себя оправдывает (с учетом выплаченной суммы тем более).
+2
-1
+1
Ты бы уж молчал , бревна кусок
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий