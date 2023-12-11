Левандовски о поражении «Барселоны»: «Жирона» была лучше в некоторых аспектах. Нужно проанализировать произошедшее и постараться выиграть в других матчах»
Роберт Левандовски заявил, что «Жирона» была лучше «Барселоны» в некоторых аспектах.
Нападающий «блауграны» поделился мнением о поражении со счетом 2:4 в матче 16-го тура Ла Лиги.
«Очень сложный матч для нас. Думаю, что соперник был лучше в некоторых аспектах.
Мы пытались что-то сделать, но это оказалось непросто. Мы должны продолжать работать и мыслить позитивно. Тем не менее мы старались изо всех сил. Это был не наш день.
Мы должны проанализировать то, что произошло, и постараться выиграть в других матчах», – сказал нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.
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Так что я бы сказал, что трансфер себя оправдывает (с учетом выплаченной суммы тем более).