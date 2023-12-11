Хави о 2:4 от «Жироны»: «Выпала решка, но мог выпасть и орел. «Барса» строится, я настроен позитивно. В прошлом сезоне нам сильно доставалось, а в итоге мы выиграли 2 титула»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги игры с «Жироной».

Бело-красные одержали победу в матче 16-го тура (4:2). Команда Мичела Санчеса лидирует в турнирной таблице, набрав 41 очко. «Блауграна» занимает 4-е место с 34 баллами.

«Это тяжелый удар, потому что сегодня мы возлагали большие надежды на то, что сократим отрыв от «Жироны» до одного очка, а от «Мадрида» – до двух. Сейчас мы на семь очков отстаем от «Жироны» и на пять от «Реала» и идем на равных с «Атлетико», у которого есть матч в запасе.

Такова наша реальность. «Барса» строится. Я по-прежнему настроен позитивно, я верю в команду, но у нас был выдающийся соперник, и сегодня выпала решка, но мог выпасть и орел.

Мы должны продолжать идти по своему пути без колебаний. Сегодня была неплохая игра, но мы потерпели поражение. Мы должны продолжать работать, другого выхода нет. В прошлом сезоне нам сильно доставалось, но в итоге мы выиграли два титула», – сказал .

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