Хави о 2:4 от «Жироны»: «Выпала решка, но мог выпасть и орел. «Барса» строится, я настроен позитивно. В прошлом сезоне нам сильно доставалось, а в итоге мы выиграли 2 титула»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жирона Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги игры с «Жироной».

Бело-красные одержали победу в матче 16-го тура Ла Лиги (4:2). Команда Мичела Санчеса лидирует в турнирной таблице, набрав 41 очко. «Блауграна» занимает 4-е место с 34 баллами. 

«Это тяжелый удар, потому что сегодня мы возлагали большие надежды на то, что сократим отрыв от «Жироны» до одного очка, а от «Мадрида» – до двух. Сейчас мы на семь очков отстаем от «Жироны» и на пять от «Реала» и идем на равных с «Атлетико», у которого есть матч в запасе. 

Такова наша реальность. «Барса» строится. Я по-прежнему настроен позитивно, я верю в команду, но у нас был выдающийся соперник, и сегодня выпала решка, но мог выпасть и орел.

Мы должны продолжать идти по своему пути без колебаний. Сегодня была неплохая игра, но мы потерпели поражение. Мы должны продолжать работать, другого выхода нет. В прошлом сезоне нам сильно доставалось, но в итоге мы выиграли два титула», – сказал Хави

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42 комментария
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"Кто не падал- тот не поднимался, кто не какал - тот не подтирался"© Чави
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Кто-нибудь объясните уже этому прорабу что хватит этих строек, пора результат давать, и хватит этих #это барса, здесь сложнее, просто убери Кюнде и купите(скорее арендуйте) правого вингера(Фелиш просто дно)
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Ответ red hikkikomori
Была же новость типа рабочие на стройке стадиона Барсы прям там и ночуют, походу один из тех строителей это Хави)
Да и внешне он натуральный таджик))
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Хавий не зря конечно на какой-то там встрече беспокоился о компенсации для уволенных тренеров))
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Что он несет?🤦‍♂️
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Он говорил, что команда строится 2 года назад когда проиграли Айнтрахту. Долгая "стройка" у топ команды. Ему купили все игроки которые он хотел, может быть за исключением опорника. Он просто дублирует состав покупая игроков. Я лично непротив продолжения "стройки "
+6
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Да похоже он не тянет клуб уровня Барсы, рано еще. Нужно поработать помошником у тренера масштаба Пепа или Клоппа, потренировать клуб попрощее. Прошлый сезон игру делал Бускетс, да и влияние на команду и тактику он имел побольше главного тренера. Очень глупо было отпускать его так рано
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"Чапи, проснись, ты обделался!"
"А я и не сплю" - ответил Чапи
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Новые пацанские цитатки от физрука)))
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Хави уже ТРЕТИЙ сезон рулит Барселоной, а до сих пор заливает про строящуюся команду. Удобно
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Ответ A1190
Кто-нибудь объясните уже этому прорабу что хватит этих строек, пора результат давать, и хватит этих #это барса, здесь сложнее, просто убери Кюнде и купите(скорее арендуйте) правого вингера(Фелиш просто дно)
вам легко говорить, когда до вас фанатам доходить что Барса просто на гране банкротства. и это я не подстёбываю
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Неделю теперь оправдываться будет
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Матч проигран вчистую.
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Мне нравится футбол в последних матчах. Главное, действовать по плану, то, что не работает сейчас, может заработать завтра, если двигаться методично, не бросаясь из крайности в крайность, не меняя курс из-за нескольких неудач.

Главное, что необходимо привить команде - не обращать внимания на счет, верить в свой футбол. Голы придут, если продолжать играть в своем стиле. Это - ключевой принцип. Хави, как игрок, может это объяснить команде.

Жирона - сильна и заслуженно находится на втором месте. Она бы в любом случае забила. Конечно, пропустили больше, чем следовало. Виноваты провалы в обороне, серьезные ошибки, над ними нужно работать.
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Ответ Алексей Иваненко
прогресс на лицо,даже вышли из "очень сильной" группы в ЛЧ,это серьезная заявка)))))
Баварии бы с Тухелем разобраться, кое-как фарм-чемпионат прошлого года забрали)
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И на днях от Айнтрахата 5 мячей пропустили, отыграв 1 😹
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Типичный представитель пивоварни
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Учителем Хави, видимо, был не столько Пеп
Сколько Рианчо
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От речей Хави пахнет речами Роттенберга, не замечаете?
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Кулес должен устроить вотум недоверия Хави.Это не днк и футбол барселоны.Абидаля или Рафу Маркеса в тренеры!
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Ему бы в орлянку играть, а не тренировать команду с амбициями... там бы может и преуспел.
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Третий год и все строится?
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Очередной бред от пучеглазого физрука.Жирона вчера могла и должна была громить их.А прошлое чемпионство вообще за счёт отскоков по 1:0 было взято
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"Такова наша реальность. «Барса» строится. Я по-прежнему настроен позитивно, я верю в команду, но у нас был выдающийся соперник, и сегодня выпала решка, но мог выпасть и орел."
Да,мы пропустили 4,но мы строимся,мы не позволили им забить 5
Дайте поработать
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Рассуждает как типичный торговец с рынка в районе Сочи 🤣
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все уже поняли, что могли выиграть
что-то новое скажет?
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Не будет с ним успехов у Барсы. Сейчас просто на него имя работает
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А мне понравилось как Хави изъяснился, красиво. А то всё: мы доминировали, судья испортил игру, игроки не понимают мои идеи и т.д.
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прогресс на лицо,даже вышли из "очень сильной" группы в ЛЧ,это серьезная заявка)))))
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А долго можно как оправдание использовать «Команда строится?» Что значит строится? Барса потратила кучу денег в последнее время на игроков, состав изменился практически полностью. Хави уже не первый год у руля
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Ответ Руслан Ганбаров
У барсы и у стадиона крестовский один и тот же подрядчик
как бы бакланы футболистов не сожрали.
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Барса теперь по монетке играет. Хави, хави..
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