Хави о 2:4 от «Жироны»: «Выпала решка, но мог выпасть и орел. «Барса» строится, я настроен позитивно. В прошлом сезоне нам сильно доставалось, а в итоге мы выиграли 2 титула»
Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги игры с «Жироной».
Бело-красные одержали победу в матче 16-го тура Ла Лиги (4:2). Команда Мичела Санчеса лидирует в турнирной таблице, набрав 41 очко. «Блауграна» занимает 4-е место с 34 баллами.
«Это тяжелый удар, потому что сегодня мы возлагали большие надежды на то, что сократим отрыв от «Жироны» до одного очка, а от «Мадрида» – до двух. Сейчас мы на семь очков отстаем от «Жироны» и на пять от «Реала» и идем на равных с «Атлетико», у которого есть матч в запасе.
Такова наша реальность. «Барса» строится. Я по-прежнему настроен позитивно, я верю в команду, но у нас был выдающийся соперник, и сегодня выпала решка, но мог выпасть и орел.
Мы должны продолжать идти по своему пути без колебаний. Сегодня была неплохая игра, но мы потерпели поражение. Мы должны продолжать работать, другого выхода нет. В прошлом сезоне нам сильно доставалось, но в итоге мы выиграли два титула», – сказал Хави.
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"А я и не сплю" - ответил Чапи
Главное, что необходимо привить команде - не обращать внимания на счет, верить в свой футбол. Голы придут, если продолжать играть в своем стиле. Это - ключевой принцип. Хави, как игрок, может это объяснить команде.
Жирона - сильна и заслуженно находится на втором месте. Она бы в любом случае забила. Конечно, пропустили больше, чем следовало. Виноваты провалы в обороне, серьезные ошибки, над ними нужно работать.
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И на днях от Айнтрахата 5 мячей пропустили, отыграв 1 😹
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Типичный представитель пивоварни
Сколько Рианчо
Да,мы пропустили 4,но мы строимся,мы не позволили им забить 5
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