Чуперка допускает, что уровень чемпионата Казахстана сравняется с РПЛ: «Там подрастают молодые ребята, поднимают общий уровень»

Теги премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан Астана Валерий Чуперка Кубань Футбол

Валерий Чуперка допустил, что чемпионат Казахстана сравняется по уровню с РПЛ.

– Сейчас сборная Казахстана играет довольно успешно в отборе на Евро, клубы выступают в еврокубках. Может ли уровень высшей лиги Казахстана сравняться с РПЛ, если российские клубы не будут получать международную игровую практику еще долгое время?

– Возможно, так и будет. Там подрастают молодые ребята, поднимают общий уровень. В какой-то момент у сборной Казахстана не получалось хорошо играть, сейчас наоборот. Молдавия тоже много лет ничего не могла выиграть. Сейчас посмотрите, как они идут. Могли даже выйти на Евро. Молодежь растет и поднимает уровень.

– Что интересного было в Казахстане? Какие там болельщики?

– У «Астаны» спокойные болельщики. Когда у нас был выезд, на команду зубы скалили, все были агрессивными. Может, это из-за того, что «Астана» – большой клуб, поэтому были очень эмоциональные болельщики.

– Самое яркое воспоминание о Казахстане.

– Когда мы прошли греческий «Арис» в Лиге конференций. В Астане выиграли в два мяча, а потом на выезде проигрывали в два мяча, забили на 120-й минуте и прошли дальше. Это самые яркие впечатления, – сказал полузащитник «Кубани», выступавший за «Астану».

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8 комментариев
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Ответ Andrey Andreev
Ещё лет пять без еврокубков и 100% догонят
да хоть 100 лет без еврокубков, всё равно не догонят.
+16
-7
+9
Ответ xQcoW
Че там сравниваться. В Газпром Лиге только один газовый чемпион прописан каждый год. Все арбитры и фарм клубы гарантируют это. В Казахстане хоть есть конкуренция и нет монополии политпроекта
Казахстанская водокачка по среднему уровню ниже ФНЛ.Даже аутсайдеры РПЛ там спокойно могут стать чемпионами

P.S Конкуренция странный аргумент.У меня во дворовом футболе она тоже большая
+8
-1
+7
На мой взгляд чемпионат Казахстана за последние 5 лет очень сильно упал. Это видим по деградации Астаны, Кайрата. Более менее сильные легионеры долго не задерживаются, уходят в основном бп. А игроки сборной кочуют из клуба в клуб (что удивительно, казалось бы основной игрок и переходит к конкуренту)
+1
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Уже проходили покупали и потом все…
+1
-1
0
Вот как Алип сборную тащит...
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