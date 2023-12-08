Чуперка допускает, что уровень чемпионата Казахстана сравняется с РПЛ: «Там подрастают молодые ребята, поднимают общий уровень»

Валерий Чуперка допустил, что чемпионат Казахстана сравняется по уровню с РПЛ.

– Сейчас сборная Казахстана играет довольно успешно в отборе на Евро, клубы выступают в еврокубках. Может ли уровень высшей лиги Казахстана сравняться с , если российские клубы не будут получать международную игровую практику еще долгое время?

– Возможно, так и будет. Там подрастают молодые ребята, поднимают общий уровень. В какой-то момент у сборной Казахстана не получалось хорошо играть, сейчас наоборот. Молдавия тоже много лет ничего не могла выиграть. Сейчас посмотрите, как они идут. Могли даже выйти на Евро. Молодежь растет и поднимает уровень.

– Что интересного было в Казахстане? Какие там болельщики?

– У «Астаны» спокойные болельщики. Когда у нас был выезд, на команду зубы скалили, все были агрессивными. Может, это из-за того, что «Астана» – большой клуб, поэтому были очень эмоциональные болельщики.

– Самое яркое воспоминание о Казахстане.

– Когда мы прошли греческий «Арис» в Лиге конференций. В Астане выиграли в два мяча, а потом на выезде проигрывали в два мяча, забили на 120-й минуте и прошли дальше. Это самые яркие впечатления, – сказал полузащитник « », выступавший за «Астану».

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