Бетис – Реал Мадрид где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 9 декабря
В субботу, 9 декабря, сыграют Бетис и Реал Мадрид в 16 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бетис – Реал Мадрид
- Начало матча запланировано на 18:15 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости