MEN о недопуске журналиста на пресс-конференцию тен Хага: «Мы не на зарплате у клуба, наша информация проверена. Предлагаем «МЮ» поискать источники беспокойства под боком, а не расстреливать посланника»

Газета Manchester Evening News ответила «Ман Юнайтед».

Журналист Manchester Evening News Самьюэл Лакхерст не был допущен на пресс-конференцию главного тренера команды Эрика тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» – манкунианский институт. Возможность подробно освещать их деятельность – это большая честь. Но мы не числимся на зарплате у клуба.

Наша работа – сообщать о том, что происходит в организациях, которые важны для наших читателей. В том числе и в наших великих футбольных клубах.

Мы не публикуем ничего легкомысленного. Наша информация опирается на источники и проверена.

Мы несем ответственность перед читателями, которые очень доверяют нам, и должны правдиво сообщать о том, что мы знаем и что видим.

Вот почему решение клуба запретить нашему главному обозревателю по «Манчестер Юнайтед» присутствовать на пресс-конференции – за добросовестное освещение ситуации – вызывает такое беспокойство.

Вопреки тому, что телеведущий сказал тен Хагу на прошлой неделе, нам «не нравится» видеть «Манчестер Юнайтед» в кризисе. Наша читательская аудитория и лояльные фанаты манчестерских клубов в значительной степени пересекаются.

И многие по всему миру полагаются на наши страницы, чтобы поддерживать связь с клубом, который они любят.

Именно на пресс-конференциях наши журналисты имеют возможность задать вопросы от имени всех болельщиков. Быть отстраненным от публикации информации, которая, как мы считаем, является точной, неправильно.

Тем не менее, у нас в целом продуктивные отношения с «Манчестер Юнайтед». И мы хотим, чтобы они продолжались.

Наша роль – роль заинтересованного друга. Наше предпочтение – двигаться дальше.

Мы предлагаем «Юнайтед» поискать источники беспокойства под боком, а не расстреливать посланника», – говорится в заявлении Manchester Evening News.

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