Ривалдо о «Барсе»: «Неприемлемо, чтобы «Интер» забивал 7 голов в двух матчах. Были ошибки, которые нельзя допускать в полуфиналах ЛЧ»

Ривалдо раскритиковал «Барселону» за игру в обороне в нынешнем сезоне.

«Были ошибки, которые нельзя допускать в полуфиналах Лиги чемпионов, и которые также наблюдались в других матчах этого сезона.

Неприемлемо, чтобы такая команда, как «Барселона », пропускала 4 гола в одном матче, как это было против «Бенфики» и «Атлетико Мадрид » в этом сезоне. Или чтобы «Интер » забил 7 голов в двух матчах.

В какой-то момент это могло произойти, и это произошло», – заявил экс-игрок «Барселоны».