Ривалдо о «Барсе»: «Неприемлемо, чтобы «Интер» забивал 7 голов в двух матчах. Были ошибки, которые нельзя допускать в полуфиналах ЛЧ»
Ривалдо раскритиковал «Барселону» за игру в обороне в нынешнем сезоне.
«Были ошибки, которые нельзя допускать в полуфиналах Лиги чемпионов, и которые также наблюдались в других матчах этого сезона.
Неприемлемо, чтобы такая команда, как «Барселона», пропускала 4 гола в одном матче, как это было против «Бенфики» и «Атлетико Мадрид» в этом сезоне. Или чтобы «Интер» забил 7 голов в двух матчах.
В какой-то момент это могло произойти, и это произошло», – заявил экс-игрок «Барселоны».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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