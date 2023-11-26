Умер экс-тренер сборной Англии и «Барсы» Терри Венейблс. При нем англичане дошли до полуфинала Евро-1996

Теги Челси Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Барселона Сборная Австралии по футболу Тоттенхэм Лидс Кристал Пэлас Куинз Парк Рейнджерс Терри Венейблс Футбол

Скончался бывший тренер сборной Англии Терри Венейблс.

Семья англичанина сообщила, что он «мирно скончался после продолжительной болезни». Ему было 80 лет.

Венейблс в ходе тренерской карьеры, начавшейся в 1976 году, возглавлял «Кристал Пэлас», «Куинз Парк Рейнджерс», «Барселону», «Тоттенхэм» и другие клубы.

При нем сборная Англии дошла до полуфинала Евро-1996, уступив на этой стадии Германии по пенальти. Также тренер работал со сборной Австралии, а его последним местом работы был пост ассистента в сборной Англии с 2006 по 2007 год.

Венейблс провел более 500 матчей за «Челси», «Тоттенхэм», «КПР» и «Кристал Пэлас» в качестве игрока.

21 комментарий

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vaslover
Породистый был тренер. Когда-то британские тренеры на континенте воспринимались непререкаемыми авторитетами, что не мудрено, сколько еврокубков выиграли британские тренеры в 70-е и 80-е годы. Это были времена когда не принято было хихикать над английскими тренерами. Неудивительно что и Венейблс был тренером Барселоны. Выиграл с ними чемпионат Испании, вышел в финал Кубка Чемпионов в 1986 году, правда в финале проиграли по пенальти Стяуа, состоящий из очень сильных румынских сборников (Штефан Йован, Лэкетуш, Пицуркэ, Балинт, победитель Кубка Чемпионов в двух клубах из Восточной Европы Стяуа и Црвена Звезда соответственно Миодраг Белодедич, впоследствии качественный тренер Ласло Белени). Ну и какую вкусную конфетку он сделал из сборной Англии на домашнем для нее ЧЕ. Так как слежу за сборной Англии с 1990-го года могу авторитетно сказать что именно при Венейблсе они играли в самый вкусный футбол. Макманаман и Андертон по флангам, Инс в роли опорного хава, великий Газза в роли свободного художника, ну и в нападении Шерингем и Ширер. Ух, как же они играли, как они на изи разорвали в группе голланцев, состоящих преимущественно из футболистов выигравших ЛЧ в 95-м году. Тот матч не забудется никогда. Как и их рубилово с немцами в полуфинале того ЧЕ. Как же англичане играли тогда искренне, только от себя, никакого бздливого футбола какой мы сейчас от них периодически видим при Саутгейте. Пожалуй тот полуфинал один из лучших матчей по качеству и нерву что я видел на уровне национальных сборных. Вот тогда я и понял насколько Венейблс хорош как тренер. Спасибо Терри за ту английскую сборную, память о той его работе останется навсегда. Светлая ему память. Сейчас к сожалению в Англии таких тренеров уже не делают.
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Barry
Классная сборная у Венейблса. выступала на Евро 1996. Позитивный мужик был.
+29
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Тёма Тёма
Помню и ту сборную, и сумасшедший гол Газзы в ворота шотландцев... R.I.P.
+15
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werley
Да, проигрыш Германии в полуфинале Евро-96 стал одним из самых обидных для болельщиков сборной Англии. Штанга после удара Даррена Андертона в овертайме, несколько сантиметров, которые не хватило Гаскойну, чтобы замкнуть передачу напротив пустых ворот немцев, незабитый пенальти Саутгейта. Именно по игре та Англия была сильнейшей из всех за последние 30 лет. Уверен, в финале у чехов не было бы шансов.
+13
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kbakha
Ответ vaslover
Породистый был тренер. Когда-то британские тренеры на континенте воспринимались непререкаемыми авторитетами, что не мудрено, сколько еврокубков выиграли британские тренеры в 70-е и 80-е годы. Это были времена когда не принято было хихикать над английскими тренерами. Неудивительно что и Венейблс был тренером Барселоны. Выиграл с ними чемпионат Испании, вышел в финал Кубка Чемпионов в 1986 году, правда в финале проиграли по пенальти Стяуа, состоящий из очень сильных румынских сборников (Штефан Йован, Лэкетуш, Пицуркэ, Балинт, победитель Кубка Чемпионов в двух клубах из Восточной Европы Стяуа и Црвена Звезда соответственно Миодраг Белодедич, впоследствии качественный тренер Ласло Белени). Ну и какую вкусную конфетку он сделал из сборной Англии на домашнем для нее ЧЕ. Так как слежу за сборной Англии с 1990-го года могу авторитетно сказать что именно при Венейблсе они играли в самый вкусный футбол. Макманаман и Андертон по флангам, Инс в роли опорного хава, великий Газза в роли свободного художника, ну и в нападении Шерингем и Ширер. Ух, как же они играли, как они на изи разорвали в группе голланцев, состоящих преимущественно из футболистов выигравших ЛЧ в 95-м году. Тот матч не забудется никогда. Как и их рубилово с немцами в полуфинале того ЧЕ. Как же англичане играли тогда искренне, только от себя, никакого бздливого футбола какой мы сейчас от них периодически видим при Саутгейте. Пожалуй тот полуфинал один из лучших матчей по качеству и нерву что я видел на уровне национальных сборных. Вот тогда я и понял насколько Венейблс хорош как тренер. Спасибо Терри за ту английскую сборную, память о той его работе останется навсегда. Светлая ему память. Сейчас к сожалению в Англии таких тренеров уже не делают.
Да, шикарная была сборная. Немцы тогда были очень сильны ментально , забили с полумомента.
Саутгейт как раз и не забил в том полуфинале)
Классный был тренер Терри Венейблс, светлая память
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Lexxxus
Настоящая легенда тренерского цеха! RIP
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Дмитрий Пузырёв
Печальное событие, уходят ветераны прошлых лет... Скорблю.
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chiscuid
Покойся с миром! 🕊️💙❤️
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NartApsua
Ответ werley
Да, проигрыш Германии в полуфинале Евро-96 стал одним из самых обидных для болельщиков сборной Англии. Штанга после удара Даррена Андертона в овертайме, несколько сантиметров, которые не хватило Гаскойну, чтобы замкнуть передачу напротив пустых ворот немцев, незабитый пенальти Саутгейта. Именно по игре та Англия была сильнейшей из всех за последние 30 лет. Уверен, в финале у чехов не было бы шансов.
Англия была явно лучше немцев в полуфинале. Жаль, не повезло. Но, возможно, вы помните и 1/4 против Испании с двумя несправедливо незасчитанными голами испанцев. По хорошему, англичане и до полуфинала не должны были доходить.
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Я люблю картошку
Ответ vaslover
Породистый был тренер. Когда-то британские тренеры на континенте воспринимались непререкаемыми авторитетами, что не мудрено, сколько еврокубков выиграли британские тренеры в 70-е и 80-е годы. Это были времена когда не принято было хихикать над английскими тренерами. Неудивительно что и Венейблс был тренером Барселоны. Выиграл с ними чемпионат Испании, вышел в финал Кубка Чемпионов в 1986 году, правда в финале проиграли по пенальти Стяуа, состоящий из очень сильных румынских сборников (Штефан Йован, Лэкетуш, Пицуркэ, Балинт, победитель Кубка Чемпионов в двух клубах из Восточной Европы Стяуа и Црвена Звезда соответственно Миодраг Белодедич, впоследствии качественный тренер Ласло Белени). Ну и какую вкусную конфетку он сделал из сборной Англии на домашнем для нее ЧЕ. Так как слежу за сборной Англии с 1990-го года могу авторитетно сказать что именно при Венейблсе они играли в самый вкусный футбол. Макманаман и Андертон по флангам, Инс в роли опорного хава, великий Газза в роли свободного художника, ну и в нападении Шерингем и Ширер. Ух, как же они играли, как они на изи разорвали в группе голланцев, состоящих преимущественно из футболистов выигравших ЛЧ в 95-м году. Тот матч не забудется никогда. Как и их рубилово с немцами в полуфинале того ЧЕ. Как же англичане играли тогда искренне, только от себя, никакого бздливого футбола какой мы сейчас от них периодически видим при Саутгейте. Пожалуй тот полуфинал один из лучших матчей по качеству и нерву что я видел на уровне национальных сборных. Вот тогда я и понял насколько Венейблс хорош как тренер. Спасибо Терри за ту английскую сборную, память о той его работе останется навсегда. Светлая ему память. Сейчас к сожалению в Англии таких тренеров уже не делают.
Очень интересно, почему английские тренеры так сильно деградировали...
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Максим Ларченков
Восхищался его сборной Англии!
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NartApsua
Ответ vaslover
Породистый был тренер. Когда-то британские тренеры на континенте воспринимались непререкаемыми авторитетами, что не мудрено, сколько еврокубков выиграли британские тренеры в 70-е и 80-е годы. Это были времена когда не принято было хихикать над английскими тренерами. Неудивительно что и Венейблс был тренером Барселоны. Выиграл с ними чемпионат Испании, вышел в финал Кубка Чемпионов в 1986 году, правда в финале проиграли по пенальти Стяуа, состоящий из очень сильных румынских сборников (Штефан Йован, Лэкетуш, Пицуркэ, Балинт, победитель Кубка Чемпионов в двух клубах из Восточной Европы Стяуа и Црвена Звезда соответственно Миодраг Белодедич, впоследствии качественный тренер Ласло Белени). Ну и какую вкусную конфетку он сделал из сборной Англии на домашнем для нее ЧЕ. Так как слежу за сборной Англии с 1990-го года могу авторитетно сказать что именно при Венейблсе они играли в самый вкусный футбол. Макманаман и Андертон по флангам, Инс в роли опорного хава, великий Газза в роли свободного художника, ну и в нападении Шерингем и Ширер. Ух, как же они играли, как они на изи разорвали в группе голланцев, состоящих преимущественно из футболистов выигравших ЛЧ в 95-м году. Тот матч не забудется никогда. Как и их рубилово с немцами в полуфинале того ЧЕ. Как же англичане играли тогда искренне, только от себя, никакого бздливого футбола какой мы сейчас от них периодически видим при Саутгейте. Пожалуй тот полуфинал один из лучших матчей по качеству и нерву что я видел на уровне национальных сборных. Вот тогда я и понял насколько Венейблс хорош как тренер. Спасибо Терри за ту английскую сборную, память о той его работе останется навсегда. Светлая ему память. Сейчас к сожалению в Англии таких тренеров уже не делают.
Я с вами полностью во всем согласен! Англия на домашнем Евро96 была просто великолепна. И я очень сильно расстроился, что немецкая машина одолела их в полуфинале. Но, справедливости ради, в 1/4 против Испании, гости выглядели как минимум не хуже хозяев. И дважды забили. Кико и Салинас, если не путаю. Но оба мяча судья отменил из-за, мягко говоря, сомнительных офсайдов. Домашнее судейство..
Как итог, нулевая ничья и победа англичан в серии пенальти.
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pelod
RIP. Когда он тренировал Барсу, я еще и названия такого не знал, но во главе сб. Англии его уже помню.
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DimaBayern
Последний Евро, который выиграла Германия. Уже 27 лет прошло, и немцы никак не могут его выиграть.
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Тюменец
Наряду с Бобби Робсоном, один из самых классных английских тренеров за последние три десятка лет.
Сейчас таких не делают, несмотря на относительные успехи со сборной Саутгейта.
Вечная память!
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С 2009 года здесь
Ответ rigobersong
Помню как он с Барселоной деклассировал мадридское шапито 3:0 на бернабевке, унижал МЧК до того как это стало мейнстримом! Легенда! https://youtu.be/fN-xaxPHL3s?si=j4_n-o9z7IyvFTg3
не забывай что он легенда Челси)
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Кто составил коспекты Лобановского?
F
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Замкнул в пустые
Press F
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vaslover
Ответ NartApsua
Я с вами полностью во всем согласен! Англия на домашнем Евро96 была просто великолепна. И я очень сильно расстроился, что немецкая машина одолела их в полуфинале. Но, справедливости ради, в 1/4 против Испании, гости выглядели как минимум не хуже хозяев. И дважды забили. Кико и Салинас, если не путаю. Но оба мяча судья отменил из-за, мягко говоря, сомнительных офсайдов. Домашнее судейство.. Как итог, нулевая ничья и победа англичан в серии пенальти.
Да, там были отменены очень спорные голы. В первую очередь гол Кико. Испанцы стилистически были не очень удобны той Англии, но справедливости ради, в те времена Испания не котировалась так как в нынешние времена, тогда они вечно проигрывали в 1/8 финала или в 1/4. И что характерно, англичане победили испанцев в серии пенальти, Симэн там потянул, который в то время был одним из лучших вратарей Европы, несмотря на знаменитый пропущенный гол от Найима.
Вообще тот турнир лично для меня по прежнему лучший Чемпионат Европы в истории. Столько открытий: "европейские бразильцы" португальцы, сумашедшие чехи с Бергером, Поборски, Шмицером и Ко, кудесники из Хорватии, обновленная Франция без Кантоны и Жинолы, свежая сборная Англии из которой Венейблс сделал конфетку, обалденная атмосфера всего турнира, даже через телевизор чувствовался запах родины футбола, ну и украшением турнира стал гол Газзы, такое сотворить мог только неординарный футболист.
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Andreas Shev
Очень жаль.
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