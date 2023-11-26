Умер экс-тренер сборной Англии и «Барсы» Терри Венейблс. При нем англичане дошли до полуфинала Евро-1996

Скончался бывший тренер сборной Англии Терри Венейблс.

Семья англичанина сообщила, что он «мирно скончался после продолжительной болезни». Ему было 80 лет.

в ходе тренерской карьеры, начавшейся в 1976 году, возглавлял «Кристал Пэлас», « », «Барселону», « » и другие клубы.

При нем сборная Англии дошла до полуфинала Евро-1996, уступив на этой стадии Германии по пенальти. Также тренер работал со сборной , а его последним местом работы был пост ассистента в сборной Англии с 2006 по 2007 год.

Венейблс провел более 500 матчей за « », «Тоттенхэм», «КПР» и «Кристал Пэлас» в качестве игрока.