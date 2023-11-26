Умер экс-тренер сборной Англии и «Барсы» Терри Венейблс. При нем англичане дошли до полуфинала Евро-1996
Скончался бывший тренер сборной Англии Терри Венейблс.
Семья англичанина сообщила, что он «мирно скончался после продолжительной болезни». Ему было 80 лет.
Венейблс в ходе тренерской карьеры, начавшейся в 1976 году, возглавлял «Кристал Пэлас», «Куинз Парк Рейнджерс», «Барселону», «Тоттенхэм» и другие клубы.
При нем сборная Англии дошла до полуфинала Евро-1996, уступив на этой стадии Германии по пенальти. Также тренер работал со сборной Австралии, а его последним местом работы был пост ассистента в сборной Англии с 2006 по 2007 год.
Венейблс провел более 500 матчей за «Челси», «Тоттенхэм», «КПР» и «Кристал Пэлас» в качестве игрока.
Саутгейт как раз и не забил в том полуфинале)
Классный был тренер Терри Венейблс, светлая память
Как итог, нулевая ничья и победа англичан в серии пенальти.
Сейчас таких не делают, несмотря на относительные успехи со сборной Саутгейта.
Вечная память!
Вообще тот турнир лично для меня по прежнему лучший Чемпионат Европы в истории. Столько открытий: "европейские бразильцы" португальцы, сумашедшие чехи с Бергером, Поборски, Шмицером и Ко, кудесники из Хорватии, обновленная Франция без Кантоны и Жинолы, свежая сборная Англии из которой Венейблс сделал конфетку, обалденная атмосфера всего турнира, даже через телевизор чувствовался запах родины футбола, ну и украшением турнира стал гол Газзы, такое сотворить мог только неординарный футболист.