Экс-форвард «Мордовии» Луценко о 4:6 c ЦСКА в 2015-м: «Реально было похоже на сдачу. Как можно пропустить 6 за 45 минут? Не хочу копаться в этом говне»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Янник Джало премьер-лига Россия Первая лига Мордовия Евгений Луценко договорные матчи контент Футбол

Евгений Луценко назвал странным результат матча «Мордовия» – ЦСКА в 2015 году.

В сентябре 2015 года ЦСКА обыграл на выезде «Мордовию» в рамках Мир РПЛ со счетом 6:4, забив все 6 мячей во втором тайме.

– После Семина «Мордовию» возглавил Гордеев, при котором команда провела один из самых запоминающихся матчей в истории Премьер-лиги – 4:6 c ЦСКА. Как можно было уступить с таким счетом, ведя 3:0 после первого тайма?

– До сих пор нет ответа на этот вопрос. После матча я стоял под душем и не понимал, что произошло. Мне звонили знакомые футболисты «Зенита» и «Спартака»: «Вы че там, игры сдаете?» Вот как можно пропустить 6 голов за 45 минут?

В первом тайме какую-то непонятную красную получил Джало. Мы его предупреждали: «Аккуратней, у тебя уже есть желтая». Янник на тренировках-то в стыки не всегда шел, а тут решил срубить соперника.

У ЦСКА во втором тайме было 6 ударов – все залетели. Не хочу никого обвинять, но это реально было похоже на сдачу.

– И кто сдавал?

– Можно сейчас валить все на Джало – он же не в России. Но у меня нет уверенности, что это он. Если бы можно было потянуть за какие-то ниточки и понять, кто это был – я бы выяснил. Но оказалось, без шансов.

Смотришь повторы голов ЦСКА – вроде все по делу, никто из наших не поддается. Но я все равно не могу это понять и принять. И вроде бы состав был классический, никаких ребят со скамейки не ставили. Короче, не хочу копаться в этом говне, – сказал экс-форвард «Мордовии».

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37 комментариев

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alex072
Ответ Всеволод Бобров
было похоже на сдачу, но все голы нормальные, состав тот же. Почему тогда сдача? Барселона 8 от Баварии пропускала, тоже сдача значит? Или бразилия 7 от немцев дома, все бывает, на то он и футбол.
Разница в том что в вами перечисленных матчах одна команда была сильнее другой в конкретный момент времени, а в том матче Мордовия вела 3:0 и разрывала ЦСКА, а потом перерыв, возможно звонок, и ЦСКА вдруг перевоплотился в суперменов и забил 6 за 6 ударов в створ, даже игрок команды говорит что не хочет копаться
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-13
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Severfan
ладно, если не смотреть игру, можно предположить, что команда Мордовия пропустила 6 мячей потому что сдавала матч. пусть тогда объяснит, как получилось, что ЦСКА пропустил от Мордовии 4 мяча? тоже сдавали?
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Всеволод Бобров
было похоже на сдачу, но все голы нормальные, состав тот же. Почему тогда сдача? Барселона 8 от Баварии пропускала, тоже сдача значит? Или бразилия 7 от немцев дома, все бывает, на то он и футбол.
+24
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+9
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dimamak10
Помнится выключил ту игру после первого тайма с мыслью , ну тут все понятно
+6
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Всеволод Бобров
Ответ Дядя ТУРА
абсолютно разные примеры. ваши примеры - команды практически весь матчи были в нокауте, а тут первый тайм разнос, а второй тайм никакие. это действительно странно
не было таких игр, чтобы первый тайм одна команда доминировала, а другой другая? Таких игр куча.
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Vićtor Diaź
Абсолютно каждый уважающий себя паспортист после карьеры должен сказать «договорняки есть. Но я был не в курсе кто сдаёт. Но сдавал точно не я»
Классика
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waleri
Мордовия - Ростов 2:1, когда на кону стояло чемпионство дончан, это что было?
+5
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Дядя ТУРА
Ответ Всеволод Бобров
было похоже на сдачу, но все голы нормальные, состав тот же. Почему тогда сдача? Барселона 8 от Баварии пропускала, тоже сдача значит? Или бразилия 7 от немцев дома, все бывает, на то он и футбол.
абсолютно разные примеры.
ваши примеры - команды практически весь матчи были в нокауте, а тут первый тайм разнос, а второй тайм никакие. это действительно странно
+7
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Всеволод Бобров
Ответ alex072
Разница в том что в вами перечисленных матчах одна команда была сильнее другой в конкретный момент времени, а в том матче Мордовия вела 3:0 и разрывала ЦСКА, а потом перерыв, возможно звонок, и ЦСКА вдруг перевоплотился в суперменов и забил 6 за 6 ударов в створ, даже игрок команды говорит что не хочет копаться
и что? Таких камбеков не было никогда? Тем более удаление у них было. А удар удару рознь, помню этот матч и не помню, чтобы какой-то курьезный гол залетел киперу или он сам начудил. Так гадать можно долго просто.
+6
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ВладимирНеПутин
Бавария тоже сдала МЮ финал ЛЧ. За 90 минут МЮ ничего не могли создать и потом за пару минут 2 гола, не может же такого быть
+6
-2
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Leon9
Ответ seversever
Какая-то фантастическая сдача матча, я не знаю кем нужно быть чтобы верить в такой сценарий договорняка. Почему тогда 3-0 вели, если сдавали? Как можно в перерыве договориться с какими-то отдельными футболистами, тем более иностранцами, как Джало? Да еще так, что ни к одному голу не докопаешься, везде борьба, никто не расступается. Почему на 68 при 3-3 сам Луценко снова вывел команду вперед сделав 4-3? Неужели Мордовия настолько сильнее была в том сезоне, что даже со сдающими игру футболистами они забили 4 мяча? Я напомню что в том сезоне ЦСКА взял золото, а Мордовия заняла последнее место!
Хорошо напомнил, именно поэтому и взяла🤣
А скорее и не брала,а как всегда🤣🤣🤣🤣🤣
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Михаил Рябов
Ответ Дядя ТУРА
абсолютно разные примеры. ваши примеры - команды практически весь матчи были в нокауте, а тут первый тайм разнос, а второй тайм никакие. это действительно странно
В сентябре Зриньски за тайм накидал АЗ 4 гола, проигрывая после первого тайма 3-0 в лиге конференций. И что-то я не видел обвинений в сдаче по поводу этого матча.
+4
-1
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20 лет в офсайде
Луценко кстати не самый деревянный паспортист был, вполне годный нап для аутсайдеров.
+1
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ЛыСъ
Ответ ВладимирНеПутин
Бавария тоже сдала МЮ финал ЛЧ. За 90 минут МЮ ничего не могли создать и потом за пару минут 2 гола, не может же такого быть
Ливерпуль - Милан вообще классический договорняк)
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ВладимирНеПутин
Ответ Удар Кержакова
Так и Гордеев вроде ушёл из футбола после этого матча? Обещал ещё, что потом всё расскажет. Или я ошибаюсь так как давно это было.
Он после этого работал ещё в СКА Хабаровск, в юношеских сборных России, во второй лиге поработал и в Торпедо ассистентом тренера был недавно
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Удар Кержакова
https://m.sports.ru/football/1043069814.html
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Edo Milanian
Ответ Всеволод Бобров
было похоже на сдачу, но все голы нормальные, состав тот же. Почему тогда сдача? Барселона 8 от Баварии пропускала, тоже сдача значит? Или бразилия 7 от немцев дома, все бывает, на то он и футбол.
Так то какая-то Барса, а тут сама Мордовия
+2
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mallowan
Ответ alex072
Разница в том что в вами перечисленных матчах одна команда была сильнее другой в конкретный момент времени, а в том матче Мордовия вела 3:0 и разрывала ЦСКА, а потом перерыв, возможно звонок, и ЦСКА вдруг перевоплотился в суперменов и забил 6 за 6 ударов в створ, даже игрок команды говорит что не хочет копаться
Так его команду там унизили ясень пень он не хочет копаться, а вы как всегда договорняк везде ищите, чтоб кого то очернить
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Виктор
Да вся страна в курсе, что матч слили.
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Всеволод Бобров
Ответ Дядя ТУРА
было и часто. но не разница в три гола
Милан Ливерпуль 3:0 , потом 3:3
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Игорь Колупанов
Ответ alex072
Разница в том что в вами перечисленных матчах одна команда была сильнее другой в конкретный момент времени, а в том матче Мордовия вела 3:0 и разрывала ЦСКА, а потом перерыв, возможно звонок, и ЦСКА вдруг перевоплотился в суперменов и забил 6 за 6 ударов в створ, даже игрок команды говорит что не хочет копаться
Помню как Милан сдал финал ЛЧ,после 3-0 в первом тайме и полном контроле,или это другое)))?
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Дядя ТУРА
Ответ Михаил Рябов
В сентябре Зриньски за тайм накидал АЗ 4 гола, проигрывая после первого тайма 3-0 в лиге конференций. И что-то я не видел обвинений в сдаче по поводу этого матча.
это не обвинения, а предположение. так как такие ситуации крайне редко происходят
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Абдулов Алексей
Ответ AlexZhano__
Я бы мог понять, если бы ЦСКА после перерыва начал рвать и метать. Но ведь нет же! Обычная игра в атаке.
В атаке продолжили играть как и играли. Просто в первом тайме не пёрло, а во втором начало залетать.
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Абдулов Алексей
Ответ alex072
Разница в том что в вами перечисленных матчах одна команда была сильнее другой в конкретный момент времени, а в том матче Мордовия вела 3:0 и разрывала ЦСКА, а потом перерыв, возможно звонок, и ЦСКА вдруг перевоплотился в суперменов и забил 6 за 6 ударов в створ, даже игрок команды говорит что не хочет копаться
Ну, видимо тот матч вы не смотрели. Это ясно после слов: "вела 3:0 и разрывала ЦСКА". В том то и дело, что просто вела 3:0, но счёт первого тайма был не по игре. Там минимум с 3:3 должны были уходить на перерыв. У коней много чего не залетело из того, что должно было залететь. Во втором тайме подправили реализацию и всё стало на свои места.
В матче Кубань - Локомотив 6:2, было нечто подобное, когда каждый раз на супермомент Локомотива Кубань отвечала голом. Только почему-то ни кто не пишет глупости, что Локо сдал игру краснодарцам.
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Игорь Колупанов
Ответ Дядя ТУРА
абсолютно разные примеры. ваши примеры - команды практически весь матчи были в нокауте, а тут первый тайм разнос, а второй тайм никакие. это действительно странно
Помню странный финал Лч,там тоже Милан после первого тайма вел 3-0,и все контролировал,а ушастый уехал в Ливерпуль))
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winterburn_fc
Ответ alex072
Разница в том что в вами перечисленных матчах одна команда была сильнее другой в конкретный момент времени, а в том матче Мордовия вела 3:0 и разрывала ЦСКА, а потом перерыв, возможно звонок, и ЦСКА вдруг перевоплотился в суперменов и забил 6 за 6 ударов в створ, даже игрок команды говорит что не хочет копаться
"возможно звонок"))))))
Смешно
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Fatony
Ответ alex072
Разница в том что в вами перечисленных матчах одна команда была сильнее другой в конкретный момент времени, а в том матче Мордовия вела 3:0 и разрывала ЦСКА, а потом перерыв, возможно звонок, и ЦСКА вдруг перевоплотился в суперменов и забил 6 за 6 ударов в створ, даже игрок команды говорит что не хочет копаться
Только вот удаление сначала было
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AlexZhano__
Я бы мог понять, если бы ЦСКА после перерыва начал рвать и метать. Но ведь нет же! Обычная игра в атаке.
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Удар Кержакова
Так и Гордеев вроде ушёл из футбола после этого матча? Обещал ещё, что потом всё расскажет. Или я ошибаюсь так как давно это было.
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natetinain
помню этот матч. не было сдачи. там судейка поработал с джало. на карточку этого джало посадил на ровном месте. видно было, что поставил цель - удалить. пока джало был на поле, а он был лучший без вопросов - у мордовии была контригра. после удаления прижались, кони навалились, ну и подперло им слегка.
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Б81
https://youtu.be/vaywZrFdMdE?si=two1kA31O0JPm2-6. Кому интересно
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Alamarrr
😂😂😂
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seversever
Какая-то фантастическая сдача матча, я не знаю кем нужно быть чтобы верить в такой сценарий договорняка. Почему тогда 3-0 вели, если сдавали? Как можно в перерыве договориться с какими-то отдельными футболистами, тем более иностранцами, как Джало? Да еще так, что ни к одному голу не докопаешься, везде борьба, никто не расступается. Почему на 68 при 3-3 сам Луценко снова вывел команду вперед сделав 4-3? Неужели Мордовия настолько сильнее была в том сезоне, что даже со сдающими игру футболистами они забили 4 мяча? Я напомню что в том сезоне ЦСКА взял золото, а Мордовия заняла последнее место!
+3
-3
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