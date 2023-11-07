20-летний Файзуллаев – лучший игрок ЦСКА 2-й месяц подряд. Он опередил Гайича и Акинфеева в октябре

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия рейтинги Милан Гайич Аббосбек Файзуллаев Футбол

Аббосбек Файзуллаев признан лучшим игроком ЦСКА в октябре.

20-летний хавбек занял первое место в голосовании болельщиков, сделав одну голевую передачу в 4 матчах в прошлом месяце.

Вторым в опросе стал защитник Милан Гайич, третьим – вратарь Игорь Акинфеев.

Файзуллаев был признан лучшим в ЦСКА и в сентябре.

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13 комментариев

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Артем Гладских
Красавчик ! Вызывает большое уважение! Талант!)
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Pok_Toholo
Какая же лёгкость и техничность в его действиях в атаке, и всё это с неизменной улыбкой на лице. В этом очень схож с Вагнером
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Pok_Toholo
Какая же лёгкость и техничность в его действиях в атаке, и всё это с неизменной улыбкой на лице. В этом очень схож с Вагнером
скорее узбекский месси
+8
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angry horse
Заслуженно. Аббос очень импонирует, настоящий мотор команды. Скауты ведь еще могут работать, а не всякую древесину привозить😎
+4
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Новый тренер ФК Спартак
зимой к туркам за 30 млн
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Валерий Сидоров
Лиш бы не слинял😎
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riverman1980
Очередного технаря Федотов загнобил!

Хм, хотя подождите...
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Groznyi2024
Я не устану повторять, Аббоса нужно забирать!)
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KasperSurgut
Ответ Артем Гладских
Красавчик ! Вызывает большое уважение! Талант!)
Через год будет пылить где-то на подчх Европы. ЦСКА очень качественного игрока взял, еще и наварятся неплохо на продаже.
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