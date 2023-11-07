20-летний Файзуллаев – лучший игрок ЦСКА 2-й месяц подряд. Он опередил Гайича и Акинфеева в октябре

Аббосбек Файзуллаев признан лучшим игроком ЦСКА в октябре.

20-летний хавбек занял первое место в голосовании болельщиков, сделав одну голевую передачу в 4 матчах в прошлом месяце.

Вторым в опросе стал защитник , третьим – вратарь .

Файзуллаев был признан лучшим в ЦСКА и в сентябре.

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