20-летний Файзуллаев – лучший игрок ЦСКА 2-й месяц подряд. Он опередил Гайича и Акинфеева в октябре
Аббосбек Файзуллаев признан лучшим игроком ЦСКА в октябре.
20-летний хавбек занял первое место в голосовании болельщиков, сделав одну голевую передачу в 4 матчах в прошлом месяце.
Вторым в опросе стал защитник Милан Гайич, третьим – вратарь Игорь Акинфеев.
Файзуллаев был признан лучшим в ЦСКА и в сентябре.
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