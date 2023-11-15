Венгеру не нравится, что в Лиге 1 много иностранных тренеров: «Это связано не с качеством французских специалистов, а скорее с личностью владельцев клубов»

Теги Арсен Венгер лига 1 Франция Футбол

Арсену Венгеру не нравится, что в Лиге 1 много иностранных тренеров.

«Не думаю, что пропорция в настоящее время справедлива, она немного завышена во Франции.

То, что есть определенная доля иностранных тренеров, – это нормально, потому что они привносят свежие идеи. Но сейчас в Европе существует взаимность в признании тренерских дипломов, и ничто не может сдержать эту тенденцию.

Прежде всего, я хочу сказать, что ситуация не связана с качеством французских тренеров, а скорее с личностью владельцев клубов», – заявил экс-тренер «Арсенала» и «Монако».

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