Фанаты «Севильи» скандировали «Иско, сдохни!» перед матчем с «Бетисом». Бартра осудил выкрики: «Позор, прискорбно. Нельзя допускать таких гнусных поступков»

Теги Севилья Бетис Ла Лига болельщики Рамон Санчес Писхуан Марк Бартра Иско соцсети Футбол

Марк Бартра осудил оскорбления в адрес Иско во время матча «Севильи» и «Бетиса».

«Севилья» и «Бетис» встречались на «Рамон Санчес Писхуан» в рамках 13-го тура Ла Лиги 12 ноября. Матч завершился со счетом 1:1.

Перед началом матча болельщики «Севильи» выкрикивали фразу «Иско, сдохни!» в адрес полузащитника «Бетиса». Иско ранее выступал за «Севилью», однако спустя несколько месяцев соглашение с клубом было расторгнуто.

«Это позор. Нельзя допускать таких гнусных поступков. Кажется, в футболе можно делать что угодно… Но это не так, господа. Это прискорбно», – написал Бартра комментарий в твиттере программы El Dia Despues, где была опубликована запись инцидента.

Иско об уходе из «Севильи»: «Я назвал Мончи самым большим лжецом в футболе, и он схватил меня за шею. Нас пришлось разнимать. После этого остаться я не мог»

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5 комментариев

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Raman Janukevich
Глупые ультрас. Чувака заставили разорвать контракт, что он мог и не делать, а ему еще какие-то предъяви делают. И за что? Что ушел именно в Бетис?
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Rio de Janeiro
Имхо, самая обидная кричалка в своё время была в сторону Радимова от фанов КБ: "Таня Буланова–ш***а еб***я"
То есть, когда твою жену, да ещё более известную чем ты, публично и громогласно унижают, она это всё видит с трибуны, видит твою реакцию, а ты ничего не можешь с этим сделать и делаешь вид что ничего не происходит, продолжая пинать мячик.Имхо, это оскорбительно для каждого мужчины перед своей женщиной, а то что конкретно про тебя выкрикивает какая-то низовая быдлота, это вообще похрен
+3
-2
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Hong Kil
Если это не "расизм" и "гомофобия", то наплевать всем в общем.
+1
0
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ApXuMaHqPuT
Ответ Raman Janukevich
Глупые ультрас. Чувака заставили разорвать контракт, что он мог и не делать, а ему еще какие-то предъяви делают. И за что? Что ушел именно в Бетис?
Любые фанатики умом не блещут🤕
0
0
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