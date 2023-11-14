Фанаты «Севильи» скандировали «Иско, сдохни!» перед матчем с «Бетисом». Бартра осудил выкрики: «Позор, прискорбно. Нельзя допускать таких гнусных поступков»
Марк Бартра осудил оскорбления в адрес Иско во время матча «Севильи» и «Бетиса».
«Севилья» и «Бетис» встречались на «Рамон Санчес Писхуан» в рамках 13-го тура Ла Лиги 12 ноября. Матч завершился со счетом 1:1.
Перед началом матча болельщики «Севильи» выкрикивали фразу «Иско, сдохни!» в адрес полузащитника «Бетиса». Иско ранее выступал за «Севилью», однако спустя несколько месяцев соглашение с клубом было расторгнуто.
«Это позор. Нельзя допускать таких гнусных поступков. Кажется, в футболе можно делать что угодно… Но это не так, господа. Это прискорбно», – написал Бартра комментарий в твиттере программы El Dia Despues, где была опубликована запись инцидента.
Иско об уходе из «Севильи»: «Я назвал Мончи самым большим лжецом в футболе, и он схватил меня за шею. Нас пришлось разнимать. После этого остаться я не мог»
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То есть, когда твою жену, да ещё более известную чем ты, публично и громогласно унижают, она это всё видит с трибуны, видит твою реакцию, а ты ничего не можешь с этим сделать и делаешь вид что ничего не происходит, продолжая пинать мячик.Имхо, это оскорбительно для каждого мужчины перед своей женщиной, а то что конкретно про тебя выкрикивает какая-то низовая быдлота, это вообще похрен