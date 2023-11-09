Защитник «Вильярреала» U19 Ефремов о том, чего ему не хватает в Испании: «Здесь не продаются творог, гречка, манка. Скучаю по маминым сырникам»
Российский защитник Антон Ефремов рассказал, чего ему не хватает в Испании.
Ефремов выступает за «Вильярреал» U19.
«Русской кухни очень не хватает. Здесь не продаются творог, гречка, манка. Скучаю по маминым сырникам. Когда она приезжает, всегда мне их готовит.
Мы нашли в Валенсии магазин с русскими продуктами и покупаем там все по необходимости», – сказал 20-летний футболист.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Интересно, как надолго он задержится в Испании, не повторится ли история с Севикяном и другими, когда ради игровой практики придётся в РПЛ возвращаться?
Не раз от поуехавших слышал жалобы, что в эмигрантских чатах постоянно спрашивают "где купить гречку". Что в Сербии, что в Америке.