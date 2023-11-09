Защитник «Вильярреала» U19 Ефремов о том, чего ему не хватает в Испании: «Здесь не продаются творог, гречка, манка. Скучаю по маминым сырникам»

Российский защитник Антон Ефремов рассказал, чего ему не хватает в Испании.

Ефремов выступает за « » U19.

«Русской кухни очень не хватает. Здесь не продаются творог, гречка, манка. Скучаю по маминым сырникам. Когда она приезжает, всегда мне их готовит.

Мы нашли в Валенсии магазин с русскими продуктами и покупаем там все по необходимости», – сказал 20-летний футболист.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!