Защитник «Вильярреала» U19 Ефремов о том, чего ему не хватает в Испании: «Здесь не продаются творог, гречка, манка. Скучаю по маминым сырникам»

Теги Вильярреал Ла Лига Вильярреал U-19 Футбол

Российский защитник Антон Ефремов рассказал, чего ему не хватает в Испании.

Ефремов выступает за «Вильярреал» U19.

«Русской кухни очень не хватает. Здесь не продаются творог, гречка, манка. Скучаю по маминым сырникам. Когда она приезжает, всегда мне их готовит.

Мы нашли в Валенсии магазин с русскими продуктами и покупаем там все по необходимости», – сказал 20-летний футболист. 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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13 комментариев

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serhuey
Зато вариаций на тему "Оливье" навалом.
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giallo-verde
Ни разу не был в Испании, но верится с трудом, что там нет творога .
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Dmitry Orlov
У этого футболиста даже нет профиля на спортсе. Есть только Антон Ефремов хоккеист.

Интересно, как надолго он задержится в Испании, не повторится ли история с Севикяном и другими, когда ради игровой практики придётся в РПЛ возвращаться?
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JENNINGS
Это он палёные кроссовки продаёт?
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Dmitry Orlov
Ответ Cearvm
Ефремов вообще не шарит. Там хамон с сырами на каждом углу продают, а он про творог и манку.
Привычки в еде годами формируются и отказаться от них сложно.
Не раз от поуехавших слышал жалобы, что в эмигрантских чатах постоянно спрашивают "где купить гречку". Что в Сербии, что в Америке.
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Maricone
Ответ Dmitry Orlov
Привычки в еде годами формируются и отказаться от них сложно. Не раз от поуехавших слышал жалобы, что в эмигрантских чатах постоянно спрашивают "где купить гречку". Что в Сербии, что в Америке.
на Амазоне ящиками эту гречку можно заказать. мы потом ее раздавать начали, т.к. тупо надоела
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