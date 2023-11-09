Фанаты «Тоттенхэма» бросили в Палмера предмет, Стерлинг кинул его обратно. FA изучает эпизод – она дисквалифицировала игроков в похожих ситуациях
Рахим Стерлинг может быть наказан за бросок предмета на трибуны.
Этот эпизод произошел во время матча «Тоттенхэм» – «Челси» в 11-м туре АПЛ (1:4). Когда хавбек «синих» Коул Палмер праздновал забитый гол, один из фанатов «шпор» бросил на поле предмет, который попал Палмеру в ногу.
Перед тем, как вернуться на свою половину поля, Стерлинг поднял этот предмет и бросил его обратно на трибуну.
Судьи не отразили этот момент в своем отчете, но видео было опубликовано в социальных сетях. Представитель Футбольной ассоциации Англии (FA) заявил, что организация изучает этот эпизод, чтобы определить, нужно ли принимать какие-то меры в отношении игрока.
Ранее FA дисквалифицировала нескольких игроков в похожих случаях: так, в 2022 году игравший за «Эвертон» Ришарлисон получил дисквалификацию за то, что бросил обратно на трибуну зажженный файер.
В 2008 году Дидье Дрогба был отстранен на 3 матча то, что бросил монету в сторону болельщиков «Бернли». В 2002-м Джейми Каррагер также был дисквалифицирован на три матча после того, как бросил монету на трибуну болельщиков «Арсенала».
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