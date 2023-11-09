Фанаты «Тоттенхэма» бросили в Палмера предмет, Стерлинг кинул его обратно. FA изучает эпизод – она дисквалифицировала игроков в похожих ситуациях

Рахим Стерлинг может быть наказан за бросок предмета на трибуны.

Этот эпизод произошел во время матча « » – « » в 11-м туре (1:4). Когда хавбек «синих» праздновал забитый гол, один из фанатов «шпор» бросил на поле предмет, который попал Палмеру в ногу.

Перед тем, как вернуться на свою половину поля, поднял этот предмет и бросил его обратно на трибуну.

Судьи не отразили этот момент в своем отчете, но видео было опубликовано в социальных сетях. Представитель Футбольной ассоциации Англии (FA) заявил, что организация изучает этот эпизод, чтобы определить, нужно ли принимать какие-то меры в отношении игрока.

Ранее FA дисквалифицировала нескольких игроков в похожих случаях: так, в 2022 году игравший за «Эвертон» Ришарлисон получил дисквалификацию за то, что бросил обратно на трибуну зажженный файер.

В 2008 году Дидье Дрогба был отстранен на 3 матча то, что бросил монету в сторону болельщиков «Бернли». В 2002-м Джейми Каррагер также был дисквалифицирован на три матча после того, как бросил монету на трибуну болельщиков «Арсенала».

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