Фанаты «Тоттенхэма» бросили в Палмера предмет, Стерлинг кинул его обратно. FA изучает эпизод – она дисквалифицировала игроков в похожих ситуациях

Теги Челси премьер-лига Англия болельщики Тоттенхэм Футбольная ассоциация Англии Рахим Стерлинг Коул Палмер Футбол

Рахим Стерлинг может быть наказан за бросок предмета на трибуны.

Этот эпизод произошел во время матча «Тоттенхэм» – «Челси» в 11-м туре АПЛ (1:4). Когда хавбек «синих» Коул Палмер праздновал забитый гол, один из фанатов «шпор» бросил на поле предмет, который попал Палмеру в ногу. 

Перед тем, как вернуться на свою половину поля, Стерлинг поднял этот предмет и бросил его обратно на трибуну. 

Судьи не отразили этот момент в своем отчете, но видео было опубликовано в социальных сетях. Представитель Футбольной ассоциации Англии (FA) заявил, что организация изучает этот эпизод, чтобы определить, нужно ли принимать какие-то меры в отношении игрока. 

Ранее FA дисквалифицировала нескольких игроков в похожих случаях: так, в 2022 году игравший за «Эвертон» Ришарлисон получил дисквалификацию за то, что бросил обратно на трибуну зажженный файер. 

В 2008 году Дидье Дрогба был отстранен на 3 матча то, что бросил монету в сторону болельщиков «Бернли». В 2002-м Джейми Каррагер также был дисквалифицирован на три матча после того, как бросил монету на трибуну болельщиков «Арсенала».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
headmaster
Надо рассмотреть, что это за предмет. Может болельщик нечайно портмоне бросил, и Стерлинг просто вернул обратно))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ xQcoW
Араб Сити договорятся, чтобы отстранили его, как минимум на одну игру
Так на той позиции у вас сможет сыграть гениальный Мудрик, чё вы переживаете?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий