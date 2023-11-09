Тренер «Зенита» Оливейра считает себя русским на 90%: «Люблю все салаты и супы, которые представлены в русской кухне»

Вильям Оливейра рассказал, что полностью освоился в России.

— Зимой исполнится 15 лет с того момента, как вы переехали в Россию. Когда вы переходили в «Амкар», могли представить, что останетесь в России надолго?

— Конечно, нет! Изначально я приезжал в Россию с задачей просто отработать свой контракт с «Амкаром». Думал, что некоторое время надо поиграть в Перми, а дальше посмотрим.

Но я очень рад тому, что все так повернулось, что я здесь до сих пор. Россия приняла меня очень тепло. У меня очень хорошие отношения со всеми, с кем я работал. И мне здесь нравится, как и моей семье: в России хорошо, я могу работать и получать удовольствие от жизни.

— На сколько процентов вы считаете себя русским?

— На 90 процентов! Сказал бы, что на 100, но я все-таки родился не в России.

— Это серьезный показатель. Вы, наверное, и без русской кухни уже не представляете жизнь?

— О, когда наши повара готовят борщ, я не могу отказаться! Люблю все салаты и супы, которые представлены в русской кухне. Хотя в Бразилии нет традиции есть суп вместе со вторым: если у меня на родине и едят суп, то это полноценный прием пищи.

И гречка мне очень нравится. В Бразилии мало где она распространена, а я ее постоянно кушаю, – сказал ассистент главного тренера « ».

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