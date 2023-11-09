Тренер «Зенита» Оливейра считает себя русским на 90%: «Люблю все салаты и супы, которые представлены в русской кухне»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вильям Оливейра Футбол

Вильям Оливейра рассказал, что полностью освоился в России.

— Зимой исполнится 15 лет с того момента, как вы переехали в Россию. Когда вы переходили в «Амкар», могли представить, что останетесь в России надолго?

— Конечно, нет! Изначально я приезжал в Россию с задачей просто отработать свой контракт с «Амкаром». Думал, что некоторое время надо поиграть в Перми, а дальше посмотрим.

Но я очень рад тому, что все так повернулось, что я здесь до сих пор. Россия приняла меня очень тепло. У меня очень хорошие отношения со всеми, с кем я работал. И мне здесь нравится, как и моей семье: в России хорошо, я могу работать и получать удовольствие от жизни.

— На сколько процентов вы считаете себя русским?

— На 90 процентов! Сказал бы, что на 100, но я все-таки родился не в России.

— Это серьезный показатель. Вы, наверное, и без русской кухни уже не представляете жизнь?

— О, когда наши повара готовят борщ, я не могу отказаться! Люблю все салаты и супы, которые представлены в русской кухне. Хотя в Бразилии нет традиции есть суп вместе со вторым: если у меня на родине и едят суп, то это полноценный прием пищи.

И гречка мне очень нравится. В Бразилии мало где она распространена, а я ее постоянно кушаю, – сказал ассистент главного тренера «Зенита».

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7 комментариев

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Kuriashy
Ответ Плевал я
На 90% русский, на каком языке давал интервью?
Он отлично говорит на русском
+6
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anton.zaiats
Ответ Плевал я
На 90% русский, на каком языке давал интервью?
Ты попал впросак своим вопросом.
+6
-1
+5
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сервисник
Видимо я шотландец или ирландец на 90%, тоже суп из солода люблю
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Кино Музыка
Главное первое блюдо в Петербурге раньше была солянка. Видимо, все поменялось.
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Любовь Мелехова
Ответ Kuriashy
Он отлично говорит на русском
Ну, я бы оценила на хорошо. В русском языке надо говорить ’гречку ем’, а не ’кушаю’. Глагол ’кушать’ уместен лишь в нескольких случаях, таких как, кушать подано; откушайте, чем бог послал.
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