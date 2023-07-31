Тренер «Зенита» Оливейра: «Ни одно чемпионство не было легким, просто мы много работаем. О титуле без поражений не думаем, главное – добыть его»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вильям Оливейра Футбол

Вильям Оливейра назвал чемпионство главной целью «Зенита» в сезоне.

В сезоне-2022/23 «Зенит» выиграл чемпионат России в 5-й раз подряд.

– В этом сезоне будет очередное легкое чемпионство для «Зенита»?

– Ни одно чемпионство не было легким. Просто мы много работаем, будем стараться и дальше показывать результат, который ждут и наши болельщики, и мы сами.

Чемпионство без поражений? Будем отталкиваться от раскладов в чемпионате. Мы не думаем об этом.

Главное – добыть титул. А как оно будет – неважно. Может быть 10 поражений в чемпионате, но главное – чемпионство, – сказал помощник Сергея Семака.

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6 комментариев

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igls54
Ответ Ростов-на-Дону
Брехня. "Главное - добыть титул. А как оно будет - неважно" Этим всё сказано... С первого тура в игре с "НН" уже ясно "а как это будет".
А вдоль дороги мёртвые с косами стоят. И тишина!...
+3
0
+3
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SMART789
Правильно мыслят, но сейчас нам будет прямо совсем тяжело, надо переделывать модель игры полностью
+2
-1
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Ковид 07.10.52
Ни одно чемпионство не было легким...
Миллер чуть из кресла не выпал от смеха....
0
0
0
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munhin
Ответ Ростов-на-Дону
Брехня. "Главное - добыть титул. А как оно будет - неважно" Этим всё сказано... С первого тура в игре с "НН" уже ясно "а как это будет".
ага, чья бы корова мычала, судя по прошлому году ))
+1
-1
0
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Ковид 07.10.52
Ответ SMART789
Правильно мыслят, но сейчас нам будет прямо совсем тяжело, надо переделывать модель игры полностью
Ушел один нападающий , который три сезона дурака валял, а в одном на падшем уровне рпл заиграл и все пропало...Посмешили...
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