Тренер «Зенита» Оливейра: «Ни одно чемпионство не было легким, просто мы много работаем. О титуле без поражений не думаем, главное – добыть его»
Вильям Оливейра назвал чемпионство главной целью «Зенита» в сезоне.
В сезоне-2022/23 «Зенит» выиграл чемпионат России в 5-й раз подряд.
– В этом сезоне будет очередное легкое чемпионство для «Зенита»?
– Ни одно чемпионство не было легким. Просто мы много работаем, будем стараться и дальше показывать результат, который ждут и наши болельщики, и мы сами.
Чемпионство без поражений? Будем отталкиваться от раскладов в чемпионате. Мы не думаем об этом.
Главное – добыть титул. А как оно будет – неважно. Может быть 10 поражений в чемпионате, но главное – чемпионство, – сказал помощник Сергея Семака.
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