Тренер «Зенита» Оливейра: «Ни одно чемпионство не было легким, просто мы много работаем. О титуле без поражений не думаем, главное – добыть его»

Вильям Оливейра назвал чемпионство главной целью «Зенита» в сезоне.

В сезоне-2022/23 « » выиграл чемпионат России в 5-й раз подряд.

– В этом сезоне будет очередное легкое чемпионство для «Зенита»?

– Ни одно чемпионство не было легким. Просто мы много работаем, будем стараться и дальше показывать результат, который ждут и наши болельщики, и мы сами.

Чемпионство без поражений? Будем отталкиваться от раскладов в чемпионате. Мы не думаем об этом.

Главное – добыть титул. А как оно будет – неважно. Может быть 10 поражений в чемпионате, но главное – чемпионство, – сказал помощник Сергея Семака.