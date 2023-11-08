Мбаппе о «ПСЖ» в ЛЧ: «Наша судьба по-прежнему в наших руках. Должны победить «Ньюкасл» дома»

Килиан Мбаппе высказался о результатах «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Вчера «ПСЖ» уступил «Милану» (1:2). На данный момент парижане идут на 2-м месте в группе, находясь в очке от «Боруссии» и опережая «Милан» на очко.

«Мы должны смотреть вперед. Наша судьба по-прежнему в наших руках, и мы сделаем все возможное, чтобы победить дома и полегче дышать в группе.

Что касается последних двух матчей, первую игру мы проведем дома, где у нас больше уверенности. Мы должны выиграть ее, а затем добиться прогресса в последнем матче на выезде», – сказал форвард «ПСЖ».

В последних двух турах в ЛЧ парижанам предстоят матчи с «Ньюкаслом» и «Дортмундом».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!