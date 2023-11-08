Мбаппе о «ПСЖ» в ЛЧ: «Наша судьба по-прежнему в наших руках. Должны победить «Ньюкасл» дома»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе высказался о результатах «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Вчера «ПСЖ» уступил «Милану» (1:2). На данный момент парижане идут на 2-м месте в группе, находясь в очке от «Боруссии» и опережая «Милан» на очко.

«Мы должны смотреть вперед. Наша судьба по-прежнему в наших руках, и мы сделаем все возможное, чтобы победить дома и полегче дышать в группе.

Что касается последних двух матчей, первую игру мы проведем дома, где у нас больше уверенности. Мы должны выиграть ее, а затем добиться прогресса в последнем матче на выезде», – сказал форвард «ПСЖ».

В последних двух турах в ЛЧ парижанам предстоят матчи с «Ньюкаслом» и «Дортмундом».

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11 комментариев

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corazón blanco
Вчера Килиан провалил матч, партнеры создали ему два момента, но в конечном итоге он их не реализовал. А ведь именно по таким матчам и складывается впечатление об игроке, который претендует на звание одного из лучших игроков мира.
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mootoo
хера с два
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Алексей Мелентьев
Предвижу громкий провал ПСЖ. Обязательно буду смотреть этот триллер ))
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Невский баклан
Только для ПСЖ ЛЧ не судьба
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Алексей Ненахов
Ответ corazón blanco
Вчера Килиан провалил матч, партнеры создали ему два момента, но в конечном итоге он их не реализовал. А ведь именно по таким матчам и складывается впечатление об игроке, который претендует на звание одного из лучших игроков мира.
Я второй тайм не видел , но в первом после 10 минут перых , Мбаппе пропал
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QWertY
Ответ sp.msk.86
Такие матчи созданы для того, что бы подтверждать своё величие, пока Мбаппе не соответствует этому, если так будет продолжаться, то все его согласия остаться - станут для него потерей огромного количества времени. Удивительно, как он подходит Реалу, но тянет с переходом, сам себя закапывает.
Азар тоже подходил Риалу, но мы все знаем что из этого вышло
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