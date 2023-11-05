Бразильские клубы 5 раз подряд выиграли Кубок Либертадорес. Команды из Аргентины впереди по сумме трофеев – 25 против 23
Бразильские команды в 5-й раз подряд выиграли Кубок Либертадорес.
Сегодня обладателем трофея стал «Флуминенсе». Команда Фернандо Диниса одолела «Бока Хуниорс» (2:1).
Перед этим по два титула завоевали «Фламенго» (2019, 2022) и «Палмейрас» (2020, 2021).
Всего на счету бразильских клубов 23 победы в Кубке Либертадорес. Аргентинские команды впереди с 25 трофеями.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Тараном протаранил ты финал!
Так можно охарактеризовать Флуминенсе в этом Кубке Либертадорес.