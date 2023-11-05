Бразильские клубы 5 раз подряд выиграли Кубок Либертадорес. Команды из Аргентины впереди по сумме трофеев – 25 против 23

Теги Фламенго Флуминенсе Палмейрас высшая лига Бразилия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Фернандо Диниз Футбол

Бразильские команды в 5-й раз подряд выиграли Кубок Либертадорес.

Сегодня обладателем трофея стал «Флуминенсе». Команда Фернандо Диниса одолела «Бока Хуниорс» (2:1).

Перед этим по два титула завоевали «Фламенго» (2019, 2022) и «Палмейрас» (2020, 2021).

Всего на счету бразильских клубов 23 победы в Кубке Либертадорес. Аргентинские команды впереди с 25 трофеями.

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23 комментария

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corazón blanco
Персонально рад за Марсело!
+8
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Momos
Ромарио оказался прав
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Archi_27
Ответ rigobersong
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Ты матч-то смотрел, клоун?
+3
-1
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Штаны Габора Кирая
Ответ rigobersong
Зачем вы друг другу пишете на спортсе, все и так знают, что вы в одной кровати:))
В одной кровати лежать это уже ваша тема, рычажная. Мемси и Агуэро подтверждают.
+3
-1
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vzi
Тараном ты прошел по Боке Жуниорс!
Тараном протаранил ты финал!

Так можно охарактеризовать Флуминенсе в этом Кубке Либертадорес.
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хавбек+
порадовали великого Ромарио, хорошо
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Direct free kick
Ответ Arthur Jacob
Матч был где то на уровне Чемпионшипа или даже похуже
Потому арги проиграли? Ну и хайтарак ты
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Arthur Jacob
Ответ Direct free kick
Потому арги проиграли? Ну и хайтарак ты
Я за Ривер болею. Клуб элиты
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Джони Две Куртки
Ромарио самый счастливый бразилец из всех кто радуется победе)))
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Arthur Jacob
Матч был где то на уровне Чемпионшипа или даже похуже
+2
-2
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Дмитрий Калашников
Там Джованна Антоннелли на стадионе была! Да уж Жади постарела
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Адам Нинуху
вот ты ограниченный человек
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Kahn01
Почему мы читаем каждый день про Винисиуса, Мостового и прочий околофутбол, а Кубок Либертадорес практически никак не обозревался ?
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Сергей Логинов
Ответ corazón blanco
Персонально рад за Марсело!
Да, 28 трофей в коллекции!
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-2
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Direct free kick
Ответ Arthur Jacob
Я за Ривер болею. Клуб элиты
Почему за XX век у Ривера только 2 кубка? Каризо ушёл зиротитульником. Чем не хайтарак?
0
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