Бразильские клубы 5 раз подряд выиграли Кубок Либертадорес. Команды из Аргентины впереди по сумме трофеев – 25 против 23

Бразильские команды в 5-й раз подряд выиграли Кубок Либертадорес.

Сегодня обладателем трофея стал « ». Команда Фернандо Диниса одолела « » (2:1).

Перед этим по два титула завоевали « » (2019, 2022) и « » (2020, 2021).

Всего на счету бразильских клубов 23 победы в Кубке Либертадорес. Аргентинские команды впереди с 25 трофеями.

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