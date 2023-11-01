РФС поддержал заявку Саудовской Аравии на ЧМ-2034: «Готовы к сотрудничеству в проведении турнира»

Теги премьер-лига Россия РФС Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Александр Дюков чемпионат мира Футбол

РФС поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2034.

Ранее ФИФА подтвердила, что Саудовская Аравия стала единственным кандидатом на проведение чемпионата мира в 2034 году. Официальное объявление ожидается в четвертом квартале 2024 года.

Как сообщает пресс-служба РФС, Александр Дюков заявил о поддержке заявки Саудовской Аравии в письме главе футбольной федерации страны Ясеру Аль-Мишаалю. Президент РФС считает, что проведение чемпионата мира в Саудовской Аравии поспособствует развитию мирового футбола. 

Также РФС заявил о готовности к сотрудничеству в проведении турнира.

«Учитывая успешный опыт проведения ЧМ-2018, РФС выражает готовность к сотрудничеству и поддержке федерации футбола Саудовской Аравии в подготовке и проведении турнира в 2034 году», – говорится в заявлении союза.

ЧМ-2034 отдадут Саудовской Аравии, потому что нет альтернатив. Как так получилось?

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22 комментария

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Квадратное личико
Поддержали заявку единственного кандидата. Нам-то не привыкать, да?
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Владимир Владимир
Оооо, эти бегом прям задницу целовать, конечно же, быстрее, чтоб быть первыми среди холуев
+33
-9
+24
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Alexander Baranov
РФС щас любому готовы подлизать
+26
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red hikkikomori
Убогая попытка подмазаться
+15
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Pol Belov
Ответ ВРвпопа оапоапо
Это вы проецируете свои желания перед европой и сша.
а чего проецировать - в новостях показали эту встречу... смотреть было стремно, как там журналист носился с микрофоном, как будто Гагарина встречал, а встречающие - заискивающе лыбы скалили... ну да нашим патриотом не привыкать - они уже и китайские мобильники за "свои" считают, лицемеры пресмыкающиеся... и китайским Москвичем уже гордятся - "можем же!"... можете... холопствовать...
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ta-tosha
да всем по мужскому половому органу на эту поддержку, а тем более на сотрудничество, которое сейчас и в ближайшие лет 5 - невозможно в принципе.
Что нищая страна, не производящая даже гвозди!!!! может дать одной из богатейших стран мира? Отправить делегацию советников пустомель? Так саудиты купят самых дорогих спецов мира, которые тут не водятся, одни вымерли как класс, другие сбежали
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Pol Belov
Комментарий удален пользователем
Это вы проецируете свои желания перед европой и сша.
+3
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a2wai
Вы-то куда)
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Dizzod
начинайте привыкать к безалкогольному пиву
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Yen Bedder
2018 год.. как-будто в другой стране все это было
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Guillermo
У нас реально хороший опыт есть. Правда он и у Катара имеется
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Никита Алексеев
В заявку с США еще можно залететь?
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Nbveh Nbvehjd
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
ну не уверен - там распилить вряд ли получится
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Lavochkin12
нет ничего смешнее людей, которые не выкупают, что над ними рофлят ))) вот и рфс такой же )) помогаторы нашлись, очень нужные
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&_Bishep_&
Очень странно. Как это Россия могла поддержать заявку страны с низким уровнем свобод и прав? Это всё так не приемлемо для нас.
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-= Masteryuga =-
Почему это выглядит как убогая попытка подлизать?🤮
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Pol Belov
Ответ Фран
Первее Зеленского холуёв в мире не сыскать.
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.ru
медвед и верблюд братья... до две тысячи тридцать четвёртого года
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