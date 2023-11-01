РФС поддержал заявку Саудовской Аравии на ЧМ-2034: «Готовы к сотрудничеству в проведении турнира»
РФС поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2034.
Ранее ФИФА подтвердила, что Саудовская Аравия стала единственным кандидатом на проведение чемпионата мира в 2034 году. Официальное объявление ожидается в четвертом квартале 2024 года.
Как сообщает пресс-служба РФС, Александр Дюков заявил о поддержке заявки Саудовской Аравии в письме главе футбольной федерации страны Ясеру Аль-Мишаалю. Президент РФС считает, что проведение чемпионата мира в Саудовской Аравии поспособствует развитию мирового футбола.
Также РФС заявил о готовности к сотрудничеству в проведении турнира.
«Учитывая успешный опыт проведения ЧМ-2018, РФС выражает готовность к сотрудничеству и поддержке федерации футбола Саудовской Аравии в подготовке и проведении турнира в 2034 году», – говорится в заявлении союза.
ЧМ-2034 отдадут Саудовской Аравии, потому что нет альтернатив. Как так получилось?
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Что нищая страна, не производящая даже гвозди!!!! может дать одной из богатейших стран мира? Отправить делегацию советников пустомель? Так саудиты купят самых дорогих спецов мира, которые тут не водятся, одни вымерли как класс, другие сбежали