РФС поддержал заявку Саудовской Аравии на ЧМ-2034: «Готовы к сотрудничеству в проведении турнира»

РФС поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2034.

Ранее ФИФА подтвердила, что стала единственным кандидатом на проведение чемпионата мира в 2034 году. Официальное объявление ожидается в четвертом квартале 2024 года.

Как сообщает пресс-служба РФС, заявил о поддержке заявки Саудовской Аравии в письме главе футбольной федерации страны Ясеру Аль-Мишаалю. Президент РФС считает, что проведение чемпионата мира в Саудовской Аравии поспособствует развитию мирового футбола.

Также РФС заявил о готовности к сотрудничеству в проведении турнира.

«Учитывая успешный опыт проведения ЧМ-2018, РФС выражает готовность к сотрудничеству и поддержке федерации футбола Саудовской Аравии в подготовке и проведении турнира в 2034 году», – говорится в заявлении союза.

ЧМ-2034 отдадут Саудовской Аравии, потому что нет альтернатив. Как так получилось?

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