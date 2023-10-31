Пеп считает «Ливерпуль» главным соперником «Сити» за время работы в клубе: «Никто больше не создал нам столько сложностей. Они помогли нам стать лучше»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола назвал «Ливерпуль» главным соперником «Ман Сити» при нем.

«В один год «МЮ» с Сульшером был очень близок, но в целом это был «Ливерпуль». Когда я закончу свое пребывание здесь, «Ливерпуль» будет [считаться] моим соперником, нашим соперником.

Они создали нам сложности и помогли нам стать лучше во всех отношениях. Ни одна команда не создала нам столько сложностей за время моей работы в «Сити», – сказал тренер «горожан».

В период с сезона-2017/18 по сезон-2022/23 «Ман Сити» 5 раз стал чемпионом. За это время только «Ливерпуль» смог отобрать у них титул, выиграв АПЛ в сезоне-2019/20.

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16 комментариев

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corazón blanco
Ответ Рита Ктинидина
Боишься грозный Ливерпуль, Пепун?) смешно они тебе трижды подряд пинка под зад дали в 2018))
Человек отдает дань уважения сопернику, назвав его самым сильным, а Вы опускаетесь в какой-то унылый троллинг. Наоборот, можно гордится, что Ливерпуль Клоппа сражается с такой машиной Пепа и весьма достойно.
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Street Fighter
Ответ Aidos9419
а МЮ Сульшера ?!
А что МЮ Сульшера? Никакой конкуренции реальной не было никогда. Реально была только с Ливерпулем, всё правильно
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hompos
Ливерпуль весной наберет форму и это будет одна из сильнейших команд
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
Ответ corazón blanco
Человек отдает дань уважения сопернику, назвав его самым сильным, а Вы опускаетесь в какой-то унылый троллинг. Наоборот, можно гордится, что Ливерпуль Клоппа сражается с такой машиной Пепа и весьма достойно.
👌🤝👏
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GuruFutbola
Ответ Liquidozz
К сожалению в этом сезоне не вижу кто может создать Сити серьёзные проблемы.
Ттх без проклятья кейна
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Liquidozz
Ответ GuruFutbola
Ттх без проклятья кейна
Ну только если они, но у них нет глубины состава
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newhood@icloud.com
Ответ hompos
Ливерпуль весной наберет форму и это будет одна из сильнейших команд
Если травмы не повалятся и папу Диаса найдут 😞… то вполне… нужно до весны еще позиций не растерять, чтоб от весны толк был
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Qqq
Ответ Ман Сити
К весне у беготни наоборот спад, выдыхается. Сити же наоборот к весне проводит сильные отрезки.
ЛФК теряет в форме в январе-феврале, там традиционно ухудшение результатов. а с марта-апреля и до конца сезона постоянные винстрики. так шо не надо, брат
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Пылесос Керхер
Ответ Ман Сити
Сити сильнее, но у ливера судьи. Поэтому была видимость борьбы. Сейчас же Сити сильнее ливера даже с их судьями.
Такие замечательные судьи, что удаляют за левые желтые и не засчитывают голы из выдуманных оффсайдов (пример, недавний матч с ТТХ)? Иди голову полечи.
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Liquidozz
К сожалению в этом сезоне не вижу кто может создать Сити серьёзные проблемы.
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Aidos9419
а МЮ Сульшера ?!
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Shadow1882
Стадион Тоттенхэма: ну да, ну да
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