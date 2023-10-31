Пеп считает «Ливерпуль» главным соперником «Сити» за время работы в клубе: «Никто больше не создал нам столько сложностей. Они помогли нам стать лучше»
Пеп Гвардиола назвал «Ливерпуль» главным соперником «Ман Сити» при нем.
«В один год «МЮ» с Сульшером был очень близок, но в целом это был «Ливерпуль». Когда я закончу свое пребывание здесь, «Ливерпуль» будет [считаться] моим соперником, нашим соперником.
Они создали нам сложности и помогли нам стать лучше во всех отношениях. Ни одна команда не создала нам столько сложностей за время моей работы в «Сити», – сказал тренер «горожан».
В период с сезона-2017/18 по сезон-2022/23 «Ман Сити» 5 раз стал чемпионом. За это время только «Ливерпуль» смог отобрать у них титул, выиграв АПЛ в сезоне-2019/20.
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