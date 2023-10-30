«Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости

1. «Ман Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дерби на «Олд Траффорд» (3:0). У Эрлинга Холанда дубль и ассист, а Хейлунд привез пенальти. «Ливерпуль» крупно обыграл «Ноттингем Форест» (3:0): Салах, Жота и Нуньес забили, у Собослаи два ассиста.

2. Гол Федора Чалова принес ЦСКА победу над «Краснодаром» (1:0). Команда Владимира Ивича впервые проиграла в этой РПЛ. «Динамо» обыграло «Урал» (2:1), забили Тюкавин и Бителло. «Пари НН» обыграл «Сочи» (1:0), гости не забили два пенальти.

3. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Мехико-2023, заезд прерывали красными флагами после серьезной аварии пилота «Хааса» Кевина Магнуссена.

4. Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в финале турнира в Вене, матч шел три часа.

5. Гран-при России. «Красноярье». Дмитрий Алиев одержал победу на Гран-при России в Красноярске у мужчин, Анна Фролова победила в состязаниях женщин. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в соревнованиях спортивных пар.

6. КХЛ. «Ак Барс» уступил «Нефтехимику», «Лада» обыграла «Металлург», «Торпедо» победило «Барыс», «Авангард» проиграл минскому «Динамо».

7. «Наполи» сыграл вничью с «Миланом» (2:2), уступая 0:2 к 50-й. Жиру сделал дубль, Распадори сравнял ударом со штрафного. Гол Тюрама на 81-й принес «Интеру» победу над «Ромой» (1:0).

8. 24-летний Килиан Мбаппе забил 250-й и 251-й голы в клубной карьере. Прошло менее 8 лет между первым и 250-м мячами.

9. Экс-форвард «Питтсбурга» Адам Джонсон погиб в результате удара лезвием конька по горлу в матче британской лиги.

10. НХЛ. Вашингтон» обыграл «Сан-Хосе» (3:1) благодаря 2 очкам Овечкина, Кузнецов забил 1-й гол в сезоне. Другие результаты – здесь.

11. Автобус «Лиона» закидали камнями, тренер Фабио Гроссо был ранен осколками стекла. Игру с «Марселем» перенесли.

12. Джуд Беллингем выиграет Golden Boy. Почти 95% журналистов поставили игрока «Реала» на первое место.

13. НБА. «Денвер» победил «Оклахому» благодаря дабл-даблу Йокича, «Сакраменто» одолел «Лейкерс». Остальные результаты – здесь.

14. У Орельена Тчуамени стрессовый перелом плюсневой кости стопы. Хавбек «Реала» выбыл на 2 месяца.

15. Израильтянин Эли Даса не покинет «Динамо» из-за ситуации в Дагестане. Толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы после приземления самолета из Тель-Авива.

16. Киберспорт. Российско-украинский состав Spirit стал двукратным чемпионом мира по Доте и заработал 1,4 млн долларов.

17. «Атлетико» обыграл «Алавес» (2:1) и всего на 3 очка отстает от лидирующих в Ла Лиге «Реала» и «Жироны» при игре в запасе.

18. «Аякс» не побеждает 10 матчей подряд – команда опустилась на последнее место в лиге Нидерландов после 2:5 с ПСВ.

19. Родителей вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса похитили в Колумбии. Полиция спасла маму игрока и работает над освобождением отца.

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