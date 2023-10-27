«Милан» доверяет Пиоли и не собирается его увольнять

«Милан» не собирается увольнять Стефано Пиоли.

По данным La Gazzetta dello Sport, в клубе доверяют тренеру, несмотря на поражение 0:3 от «ПСЖ» в чемпионов.

Напомним, в ЛЧ « » идет на последнем месте в группе, набрав 2 очка. В Серии А команда идет 2-й.

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