«Милан» доверяет Пиоли и не собирается его увольнять
«Милан» не собирается увольнять Стефано Пиоли.
По данным La Gazzetta dello Sport, в клубе доверяют тренеру, несмотря на поражение 0:3 от «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Напомним, в ЛЧ «Милан» идет на последнем месте в группе, набрав 2 очка. В Серии А команда идет 2-й.
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Многие фаны псевдоглоры, которые матчи Милана смотрят раз полгода, потом с гордостью пишут, что за Милан болеют 20 лет- что у Милана нет рисунка игры, мол мы играем без своего стиля, индивидуальности и системы. О какой системности и стиле может идти- когда мы купили 10 человек в состав, причем полностью перестроили игру в полузащите, заменили правый фланг атаки. Милан при таких перестроениях идет на втором месте в серии А, хорошо учитывая силу команды провел 3 матча в ЛЧ.
Милану в данный момент времени нереально быть системной командой, так как перед Пиоли ставится цель встраивать в команду игроков с определенными характеристиками, у него нет возможности покупать игроков под налаженную тактику и систему. Он пляшет от футболистов- тактику подстраивает так, чтобы его игроки показали свои лучшие качества.
Так, что критика Пиоли мне не ясна. Его критикуют за то, что мы не выигрываем как МанСити, не показываем зрелищного футбола как команды у которых состав стоит Миллмард, за то, что нет системности игры, хотя у Пиоли нет выбора при подборе футболистов. Он работает с теми футболистами, что ему дают и футбол своей команды адаптирует под ресурс.
Если Милан при Пиоли будет занимать топ4, неплохо выступать в ЛЧ- по итогам его деятельности будет выходить в плюс, строить свой стадион- его работу просто глупо называть провальной.
Удивительно насколько токсично сообщество Милана- писать гадости при редких поражениях Милана находится немало людей. Интересно а где вы все когда Пиоли выигрывает? Что молчите когда он дает результат?
Хотя отчасти, конечно, Пиоли виноват. Занял бы в прошлом сезоне нормальное для такого состава условное 5-6 место в Серии А и играл бы себе спокойно в ЛЕ или ЛК. Но нет, как-то затолкал клуб в ЛЧ, шарлатан лысый...
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Теоретически может подойти Галтье да и всё. Но не сказал бы что он как тренер сильнее Пиоли.
Нестареющая классика.
Теперь уже драгоценное время упущено.
И нужного тренера по ходу сезона очень трудно найти.
Но менять его просто необходимо и начинать искать варианты прямо сейчас.