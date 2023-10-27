«Милан» доверяет Пиоли и не собирается его увольнять

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Милан» не собирается увольнять Стефано Пиоли.

По данным La Gazzetta dello Sport, в клубе доверяют тренеру, несмотря на поражение 0:3 от «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Напомним, в ЛЧ «Милан» идет на последнем месте в группе, набрав 2 очка. В Серии А команда идет 2-й.

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74 комментария

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Трент Резнор
Ага, в Милан ведь очередь топ-тренеров стоит. Отстаньте от Лысого, лучше нападающего купите.
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Блуждающий странник
Только дурачки собираются уволить Пиоли и даже мысль такая возникает. Милан изначально в ЛЧ не был фаворитом, играли нормально. Кто думал, что Милан должен ПСЖ обыгрывать в Париже явно не в ладах с реальностью. В чемпионате хорошо идем, да даже в ЛЧ все шансы ещё есть благодаря Дортмунду
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Bolvan
Зачем его увольнять?
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qfxtruxp
Ответ Блуждающий странник
Только дурачки собираются уволить Пиоли и даже мысль такая возникает. Милан изначально в ЛЧ не был фаворитом, играли нормально. Кто думал, что Милан должен ПСЖ обыгрывать в Париже явно не в ладах с реальностью. В чемпионате хорошо идем, да даже в ЛЧ все шансы ещё есть благодаря Дортмунду
Согласен, в ЛЧ попали в группу смерти, но в чемпионате то Милан хорошо идёт, осечка с Ювентусом только из за того что 6 человек было травмированно и дисквалифицированно ещё и Тиава удалили, а так бы выиграли, играли лучше
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ya_za_ac_milan
Отличный тренер. Стоит понимать, что Милан ещё на стадии роста и не готов звать тренеров-победителей вроде Анчелотти, Тухеля, Клоппа, Гвардиолы. Им нужны бюджеты 100-200 млн евро в год, года полтора на развитие. Сейчас Милану нужен тренер-развитёр, который хоть и не выигрывает пачками чемпионаты, но делает из года в год поступательные шаги по ступенькам вверх- постепенно делая из команды гранда. Причем делая это без рисков для финансовой стабильности, развивая молодежь для последующих продаж. Пиоли в этом амплуа справляется просто идеально.
Многие фаны псевдоглоры, которые матчи Милана смотрят раз полгода, потом с гордостью пишут, что за Милан болеют 20 лет- что у Милана нет рисунка игры, мол мы играем без своего стиля, индивидуальности и системы. О какой системности и стиле может идти- когда мы купили 10 человек в состав, причем полностью перестроили игру в полузащите, заменили правый фланг атаки. Милан при таких перестроениях идет на втором месте в серии А, хорошо учитывая силу команды провел 3 матча в ЛЧ.
Милану в данный момент времени нереально быть системной командой, так как перед Пиоли ставится цель встраивать в команду игроков с определенными характеристиками, у него нет возможности покупать игроков под налаженную тактику и систему. Он пляшет от футболистов- тактику подстраивает так, чтобы его игроки показали свои лучшие качества.
Так, что критика Пиоли мне не ясна. Его критикуют за то, что мы не выигрываем как МанСити, не показываем зрелищного футбола как команды у которых состав стоит Миллмард, за то, что нет системности игры, хотя у Пиоли нет выбора при подборе футболистов. Он работает с теми футболистами, что ему дают и футбол своей команды адаптирует под ресурс.
Если Милан при Пиоли будет занимать топ4, неплохо выступать в ЛЧ- по итогам его деятельности будет выходить в плюс, строить свой стадион- его работу просто глупо называть провальной.
Удивительно насколько токсично сообщество Милана- писать гадости при редких поражениях Милана находится немало людей. Интересно а где вы все когда Пиоли выигрывает? Что молчите когда он дает результат?
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<~Inter~>
так смысл увольнять человека с 7 победами в чемпионате?
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Виталий Ан
Ответ Блуждающий странник
Только дурачки собираются уволить Пиоли и даже мысль такая возникает. Милан изначально в ЛЧ не был фаворитом, играли нормально. Кто думал, что Милан должен ПСЖ обыгрывать в Париже явно не в ладах с реальностью. В чемпионате хорошо идем, да даже в ЛЧ все шансы ещё есть благодаря Дортмунду
В прошлом сезоне были сомнения, когда серия из поражений была. Однако состав Милана явно уступает конкурентам. И команду держит в конкуренции явно тренер( мое мнение). Увольнять не стоит. Надо качественных игроков. С увольнением начнутся старые проблемы.
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Фантом
Ну да, еще только Пиоли уволить надо для полного комплекта. В команде примерно два с половиной игрока уровня группового этапа ЛЧ - так это же именно тренер виноват, что с таким составом ПСЖ обыграть не удалось.

Хотя отчасти, конечно, Пиоли виноват. Занял бы в прошлом сезоне нормальное для такого состава условное 5-6 место в Серии А и играл бы себе спокойно в ЛЕ или ЛК. Но нет, как-то затолкал клуб в ЛЧ, шарлатан лысый...
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Andrey Andreev
Ответ Я Гражданин Мира
Всё понятно, сейчас уровень чемпионата Италии далеко от топ 5 И поэтому милан там второй а в лиге чемпионов НОЛ, Даже язык не поворачивается ругать милана Играли на своём ,низком уровне.
Что ты имеешь, Серия А уступает АПЛ, но с остальными чемпионатами она конкурирует вполне на равных
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Е.Р.
Ответ Фантом
Ну да, еще только Пиоли уволить надо для полного комплекта. В команде примерно два с половиной игрока уровня группового этапа ЛЧ - так это же именно тренер виноват, что с таким составом ПСЖ обыграть не удалось. Хотя отчасти, конечно, Пиоли виноват. Занял бы в прошлом сезоне нормальное для такого состава условное 5-6 место в Серии А и играл бы себе спокойно в ЛЕ или ЛК. Но нет, как-то затолкал клуб в ЛЧ, шарлатан лысый...
так Мыло и заняло 5ое место.
С Юфки 10 очков сняли и Мыло попало в ЛЧ
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ya_za_ac_milan
Ответ Clairvoyant
Увольнять его нужно было самым первым делом ещё в межсезонье и идти дальше с новым тренером, подходящим для дальнейшего развития нового проекта. Но для принятия такого решения необходимо разбираться в футболе, а не только в бизнесе, и иметь твердую решимость. Тут респект Мальдини, который хотя бы хотел провести оценку работы тренера. Теперь уже драгоценное время упущено. И нужного тренера по ходу сезона очень трудно найти. Но менять его просто необходимо и начинать искать варианты прямо сейчас.
Мальдини провел оценку тренера, предложил Пирло- за что и был уволен)) Потому что он такой же профан в менеджменте, как и псевдоглоры Милана, его фанбои. На рынке тренеров очень мало аналогов Пиоли. Таких же гибких тактически тренеров, способных адаптировать тактику под сильные качества футболистов и давать результат. Распиаренные Де Дзерби и Итальяно сразу мимо. Нестабильны- то пусто то густо. Конте- большие риски из за трансферных аппетитов и характера.
Теоретически может подойти Галтье да и всё. Но не сказал бы что он как тренер сильнее Пиоли.
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Jaroslav Prokhorov
Ответ ya_za_ac_milan
Отличный тренер. Стоит понимать, что Милан ещё на стадии роста и не готов звать тренеров-победителей вроде Анчелотти, Тухеля, Клоппа, Гвардиолы. Им нужны бюджеты 100-200 млн евро в год, года полтора на развитие. Сейчас Милану нужен тренер-развитёр, который хоть и не выигрывает пачками чемпионаты, но делает из года в год поступательные шаги по ступенькам вверх- постепенно делая из команды гранда. Причем делая это без рисков для финансовой стабильности, развивая молодежь для последующих продаж. Пиоли в этом амплуа справляется просто идеально. Многие фаны псевдоглоры, которые матчи Милана смотрят раз полгода, потом с гордостью пишут, что за Милан болеют 20 лет- что у Милана нет рисунка игры, мол мы играем без своего стиля, индивидуальности и системы. О какой системности и стиле может идти- когда мы купили 10 человек в состав, причем полностью перестроили игру в полузащите, заменили правый фланг атаки. Милан при таких перестроениях идет на втором месте в серии А, хорошо учитывая силу команды провел 3 матча в ЛЧ. Милану в данный момент времени нереально быть системной командой, так как перед Пиоли ставится цель встраивать в команду игроков с определенными характеристиками, у него нет возможности покупать игроков под налаженную тактику и систему. Он пляшет от футболистов- тактику подстраивает так, чтобы его игроки показали свои лучшие качества. Так, что критика Пиоли мне не ясна. Его критикуют за то, что мы не выигрываем как МанСити, не показываем зрелищного футбола как команды у которых состав стоит Миллмард, за то, что нет системности игры, хотя у Пиоли нет выбора при подборе футболистов. Он работает с теми футболистами, что ему дают и футбол своей команды адаптирует под ресурс. Если Милан при Пиоли будет занимать топ4, неплохо выступать в ЛЧ- по итогам его деятельности будет выходить в плюс, строить свой стадион- его работу просто глупо называть провальной. Удивительно насколько токсично сообщество Милана- писать гадости при редких поражениях Милана находится немало людей. Интересно а где вы все когда Пиоли выигрывает? Что молчите когда он дает результат?
какое развитие, если у вас манибол?
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Любезный Коссутий
ну жен молодой ЦН - тут либо покупать нового, либо пусть дед лепит его из Окафора, а то он его в основном на банке маринует, выпуская минут на 10-20.
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взгляд со стороны
Увольнять его надо было летом, если хотели прогресса в игре и роста... Но, сделали на него ставку, к сожалению. Сейчас не время расставаться. С ЛЧ более-менее всё понятно, а в чемпионате должны закрепиться на 4-е место, хотя не факт...
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Мексиканская песня
Значит точно уволят.

Нестареющая классика.
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Splin
Ответ Evgen_Hazard
Сколько раз его уже увольняли за последнее время? Какой в этом смысл? Видно, что ситуация налаживается постепенно
Да нигде она не налаживается. Да, отрезками выдается какой-то рисунок игры, правда редко и коротко. А так все на мастерстве отдельных товарищей
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Мексиканская песня
Значит точно уволят.
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Ricardo Izecson
Ответ Ramiz Tamazanov
Слишком много бы.. А я вот что скажу. Вас бы и в ЛЧ не было, если бы FIGC занимался своими делами (стадионы, инфраструктура, развитие детского футбола, продажа ТВ прав, привлечение спонсоров, борьба с расизмом) а не строил козни флагману итальянкого футбола. П.С. то что у Юве были травмированы Данило, Влахович, Кьеза и дисквалифицированы Погба и Фаджиоли тебе знать невыгодно ;)
Влахович и Кьеза вышли на замену,а Милан сейчас сильнее Юве по факту.поражение это глупое недоразумение,глупое удаление и гол на дурачка.во втором круге Милан свое возьмет с Ювентусом,будь там в составе хоть Месси с Криштиану
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Марик05
Пиоли с таким составом Скудетто взял и сейчас за него борется, хотя состав слабее чем у Интерактива,Ювентуса, Наполи думаю даже слабее Ромы но он умудряется опережать, не хватало Пиоли уволить за такие заслуги
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Evgen_Hazard
Сколько раз его уже увольняли за последнее время? Какой в этом смысл? Видно, что ситуация налаживается постепенно
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lyosha1786
Правильно, так как никого нормального на его место не найдут. Пусть человек работает.
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Бродяга-симпатяга
Ответ Марик05
Пиоли с таким составом Скудетто взял и сейчас за него борется, хотя состав слабее чем у Интерактива,Ювентуса, Наполи думаю даже слабее Ромы но он умудряется опережать, не хватало Пиоли уволить за такие заслуги
Что за бред? В каком месте состав Милана щас слабее чем у Ювентуса и Ромы?
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Heretic199
Не смотря на то, что Милан идет вторым в чемпионате Италии, команду не собираются распустить
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Clairvoyant
Увольнять его нужно было самым первым делом ещё в межсезонье и идти дальше с новым тренером, подходящим для дальнейшего развития нового проекта. Но для принятия такого решения необходимо разбираться в футболе, а не только в бизнесе, и иметь твердую решимость. Тут респект Мальдини, который хотя бы хотел провести оценку работы тренера.
Теперь уже драгоценное время упущено.
И нужного тренера по ходу сезона очень трудно найти.
Но менять его просто необходимо и начинать искать варианты прямо сейчас.
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Любезный Коссутий
Ответ qfxtruxp
Купите Пиоли Дэвида и голы пойдут
Дэвид на ТМ стоит 60 миллионов, а Лилль зарядит и того больше
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