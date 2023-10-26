«Бетис» подписал Папастатопулоса. Контракт с экс-защитником «Арсенала» – до конца сезона

Теги Бетис Ла Лига трансферы Сократис Папастатопулос Футбол

Сократис Папастатопулос перешел в «Бетис».

Испанский клуб объявил о подписании 35-летнего защитника. Контракт с греком рассчитан до конца сезона. 

Папастатопулос находился в статусе свободного агента после ухода из «Олимпиакоса» по окончании прошлого сезона. 

Ранее сообщалось, что в приглашении Сократиса была заинтересована «Бавария», но мюнхенцы отказались от трансфера.

Статистику бывшего футболиста «Арсенала» можно найти здесь.

Фото: https://www.realbetisbalompie.es/

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2 комментария

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bat90
Ох, легендарная связка "Папа и Мустафи"
+2
0
+2
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Лёха Жданчик
я думал что этот вышибала где-то уже в пабе охранником работает
0
0
0
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