«Бетис» подписал Папастатопулоса. Контракт с экс-защитником «Арсенала» – до конца сезона
Сократис Папастатопулос перешел в «Бетис».
Испанский клуб объявил о подписании 35-летнего защитника. Контракт с греком рассчитан до конца сезона.
Папастатопулос находился в статусе свободного агента после ухода из «Олимпиакоса» по окончании прошлого сезона.
Ранее сообщалось, что в приглашении Сократиса была заинтересована «Бавария», но мюнхенцы отказались от трансфера.
Статистику бывшего футболиста «Арсенала» можно найти здесь.
Фото: https://www.realbetisbalompie.es/
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