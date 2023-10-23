«Соболев ничего не сделал, сыграл на нуле. Он не принес никакой пользы «Спартаку». Гладилин о матче с «Пари НН»

Теги Спартак премьер-лига Россия Пари НН Александр Соболев Валерий Гладилин Футбол

Валерий Гладилин раскритиковал игру Александра Сооблева в матче с «Пари НН».

Игра 12-го тура Мир РПЛ закончилась победой «Спартака» со счетом 2:0.

– В первом тайме «Спартак» играл лучше, интереснее. Было много моментов, старались играть в комбинационный футбол. Сразу наладить такую игру без нападающего непросто, надо работать над этим. Отсутствие Соболева не сказалось.

– Когда вышел Соболев во втором тайме, вам не показалось, что он не в форме?

– По какой-то причине Соболев себя не проявил. Когда выходит на замену опытный нападающий, он должен либо забить гол, либо сделать результативную передачу. Соболев ничего не сделал, значит сыграл на нуле. Он не принес никакой пользы «Спартаку».

Старался, помогал в каких-то действиях команды, но как нападающий он ничего не создал, – сказал бывший игрок «Спартака».

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17 комментариев

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Aleksey Yashin
"Когда выходит на замену опытный нападающий, он должен либо забить гол, либо сделать результативную передачу"

О, как всё просто оказывается.
Получается оставляешь опытного игрока на банке, потом выпускаешь его, и как минимум один гол PROFIT.
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nikolai 75
так он не позавтракал просто
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bbbereggg@gmail.com
я тоже не принес никакой пользы Спартаку (
+5
-1
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Архитектор Мендисабаль
Одним словом, катал вату. По заветам предшественника.
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seppblatter@mail.ru
Ответ Aleksey Yashin
"Когда выходит на замену опытный нападающий, он должен либо забить гол, либо сделать результативную передачу" О, как всё просто оказывается. Получается оставляешь опытного игрока на банке, потом выпускаешь его, и как минимум один гол PROFIT.
Именно, Гладилин так и наколотил свою тысячу. В плэйстейшн
+9
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Pok_Toholo
Хоть ваrину не показал, и на том спасибо
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Магомед Саид Амирханов
Ответ bbbereggg@gmail.com
я тоже не принес никакой пользы Спартаку (
Коммент - эта уже польза
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Магомед Саид Амирханов
Мы в курсе, тов. Гладилин!
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Сергей Жарковский
Ответ nikolai 75
так он не позавтракал просто
Это вряд-ли тренер с рыжими усами без завтрака на поле не выпустит.
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Konstantin Zorin
Гладилин матч похоже проспал, а отвечать на вопросы что-то надо. Ведь не задаром же эти вопросы задают.
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