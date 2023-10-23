«Соболев ничего не сделал, сыграл на нуле. Он не принес никакой пользы «Спартаку». Гладилин о матче с «Пари НН»

Валерий Гладилин раскритиковал игру Александра Сооблева в матче с «Пари НН».

Игра 12-го тура Мир закончилась победой «Спартака» со счетом 2:0.

– В первом тайме «Спартак» играл лучше, интереснее. Было много моментов, старались играть в комбинационный футбол. Сразу наладить такую игру без нападающего непросто, надо работать над этим. Отсутствие Соболева не сказалось.

– Когда вышел Соболев во втором тайме, вам не показалось, что он не в форме?

– По какой-то причине Соболев себя не проявил. Когда выходит на замену опытный нападающий, он должен либо забить гол, либо сделать результативную передачу. Соболев ничего не сделал, значит сыграл на нуле. Он не принес никакой пользы «Спартаку».

Старался, помогал в каких-то действиях команды, но как нападающий он ничего не создал, – сказал бывший игрок « ».

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