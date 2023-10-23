Экс-судья Галлахер считает, что Конате должен был получить красную в матче с «Эвертоном»: «Циничный фол, он даже не пытался сыграть в мяч. Его заменили через минуту, это о многом говорит»

Теги Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия судьи Ибраима Конате Конор Галлахер Бету Бетункал Футбол

Ибраима Конате должен был получить красную карточку в матче с «Эвертоном».

Такое мнение высказал бывший судья Дермот Галлахер. Во втором тайме защитник «Ливерпуля» Конате, уже имевший желтую карточку, сфолил на нападающем «Эвертона» Бету в центре поля. Главный арбитр матча Крэйг Поусон не показал французу вторую желтую.

«Ему очень повезло. По нескольким причинам. Этот фол был циничным, он даже не пытался сыграть в мяч. 

Через минуту его заменили, и это говорит о многом», – сказал Галлахер. 

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18 комментариев

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pack25
Мнение высказал бывший судья Дермот Галлахер, а в тэгах футболист Конор Галлахер, ай, да спортс))
+7
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+4
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Rick Sorkin
Ответ Ман Сити
Такое было уже несколько раз в этом сезоне, когда костолома из ливера не удаляют. Например Арнольд против Ньюкасла так же должен был быть удален, но его "пожалели" и физр тут же его сменил. Интересно до каких пор проект американского инфоцыгана будут тащить, вот в чем вопрос. Тащат каждый тур.
Дешево байтишь. Поработай над этим.
+4
-2
+2
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kacnep
Покажите ему повтор видео, где видно нырок
+3
-3
0
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Ёрлик
Ответ pack25
Мнение высказал бывший судья Дермот Галлахер, а в тэгах футболист Конор Галлахер, ай, да спортс))
Я вообще не удивлён 🤣
+1
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mr Gadisov
Ответ Taddy Brain
Ну название клуба и слово лицемерие что-то объединяет). Поэтому они будут, когда их игрока удаляют плакаться на всю Англию, а когда у соперника делать вид, что всё нормально)
Даже Клопп сказал что должны были удалять
И у Эвертона двух футболистов удалили и чистый гол отменили ?))))
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pack25
Ответ Ман Сити
Такое было уже несколько раз в этом сезоне, когда костолома из ливера не удаляют. Например Арнольд против Ньюкасла так же должен был быть удален, но его "пожалели" и физр тут же его сменил. Интересно до каких пор проект американского инфоцыгана будут тащить, вот в чем вопрос. Тащат каждый тур.
Про перфоманс Оливера и Ковачича в матче с Арсеналом напомнить?
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