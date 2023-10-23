Экс-судья Галлахер считает, что Конате должен был получить красную в матче с «Эвертоном»: «Циничный фол, он даже не пытался сыграть в мяч. Его заменили через минуту, это о многом говорит»
Ибраима Конате должен был получить красную карточку в матче с «Эвертоном».
Такое мнение высказал бывший судья Дермот Галлахер. Во втором тайме защитник «Ливерпуля» Конате, уже имевший желтую карточку, сфолил на нападающем «Эвертона» Бету в центре поля. Главный арбитр матча Крэйг Поусон не показал французу вторую желтую.
«Ему очень повезло. По нескольким причинам. Этот фол был циничным, он даже не пытался сыграть в мяч.
Через минуту его заменили, и это говорит о многом», – сказал Галлахер.
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И у Эвертона двух футболистов удалили и чистый гол отменили ?))))