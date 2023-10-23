«Барса» выпустила коллекцию одежды в сотрудничестве с The Rolling Stones

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«Барселона» выпустила коллекцию одежды в сотрудничестве с группой The Rolling Stones.

Ранее стало известно, что «блауграна» сыграет с «Реалом» в форме с логотипом британской рок-группы. Это обусловлено сотрудничеством каталонского клуба со стриминговой платформой Spotify. 

Теперь в официальных магазинах «Барселоны» появилась ограниченная коллекция одежды с символикой The Rolling Stones. Главный тренер команды Хави и некоторые футболисты приняли участие в тематической фотосессии. 

Фото: https://store.fcbarcelona.com/

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10 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Кадр с Хави просто обязан уйти на мемы. Чистый «еееееее роцк»😅
+7
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Ихарь Окенфэйлов
Тер Штегена даже не сразу узнал :)
+3
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Arthurino
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Кадр с Хави просто обязан уйти на мемы. Чистый «еееееее роцк»😅
Чисто типичный музыкант на любой армянской свадьбе. Можно объявления с этой фоткой делать где-нибудь в Адлере
+2
-1
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Роман
Лучшая рок группа 👅 Лучший клуб!
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Владислав Бондарчук
А у некоторых каллабы с дружком и свинкой пеппой
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Oleg Olegov
Почему-то всегда барабанщики ассоциировались с вратарями, басисты с защитниками, гитаристы с полузащитниками, а вокалисты с форвардами. Судя по фото, не у меня одного)
0
0
0
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JENNINGS
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Кадр с Хави просто обязан уйти на мемы. Чистый «еееееее роцк»😅
Ну и Тер Штеген «Кот на барабанах» )))
+1
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