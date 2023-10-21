Постекоглу о 1-м месте «Тоттенхэма»: «Воодушевляет. Если будем среди лидеров в конце сезона, то это, наверное, кого-то удивит, но не меня»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу высказался об успешном старте сезона в «Тоттенхэме».

«Тоттенхэм» делит 1-е место в таблице АПЛ с «Арсеналом». Обе команды набрали по 20 очков за 8 туров.

«Начало действительно воодушевляет. Возможно, это отражает ожидания на старте сезона, когда люди не ждали, что мы будем выступать так хорошо. Сейчас на нас смотрят, скорее, с любопытством, а не с чем-либо еще.

Я буду горько разочарован, если мы не станем лучше как клуб по сравнению с нынешним состоянием. По-прежнему считаю, что у нас очень большое пространство для прогресса. К этому я и стремлюсь.

И если в конце сезона мы будем в числе лидеров, то это, наверное, кого-то удивит, но это не удивит меня, потому что я не ставлю целей. Где мы закончим сезон, там и закончим», – сказал Постекоглу

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4 комментария

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corazón blanco
Эндж проделывает блестящую работу. Казалось бы, что после продажи Кейна, у клуба будут большие проблемы. Но он смог за счет командной игры решить "кейнозависимость". Как при нем раскрылся Мэддисон, просто сходу стал лидером и дирижером всей команды. Ожил Сон, Биссума просто бизон. Да и сама игра в исполнении Тоттенхэма оставляет приятное впечатление, за их игрой хочется наблюдать. Пусть продолжают в том же духе!
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Bashibuzuck
Действительно классный футбол Шпорам поставил👏👏👏
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ман сити фейк
Без лишних понтов вывел Тоттенхэм на новый уровень
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