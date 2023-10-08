Рио Фердинанд о «Тоттенхэме» и 1:0 с «Лутоном» вдесятером: «Постекоглу добавил команде жесткости. В прошлом сезоне они бы капитулировали и развалились»

Теги Рио Фердинанд премьер-лига Англия Тоттенхэм Лутон Эндж Постекоглу Кристиан Ромеро Микки ван де Вен Футбол

Рио Фердинанд считает, что Эндж Постекоглу укрепил менталитет «Тоттенхэма».

Клуб не проиграл ни одного матча на старте сезона АПЛ. «Шпоры» набрали 20 очков в 8 играх и занимают 1-е место в турнирной таблице АПЛ.

В 8-м туре чемпионата Англии команда обыграла «Лутон» – 1:0. Весь второй тайм лондонцы играли в меньшинстве – Ив Биссума получил красную карточку перед перерывом.

«Важный результат для климата в раздевалке. Для болельщиков, разумеется, тоже, но самое главное – для раздевалки. 

В течение последнего года или около того «Тоттенхэм» был слишком мягок. В прошлом сезоне они бы проиграли этот матч. Вдесятером они бы капитулировали и развалились. Постекоглу добавил команде жесткости. 

Когда на поле остается 10 человек, центральные защитники должны прибавить. Ромеро и ван де Вен действовали на высшем уровне в обороне. С этой точки зрения команда движется в правильном направлении. Говорить о чемпионстве пока рано», – сказал бывший игрок «МЮ» и сборной Англии. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

10 комментариев

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arspurs9
Особенно приятно за этим наблюдать еще и на фоне того, как после назначения Энджа его начали многие поливать (включая некоторых фанатов шпор), мол все, мы середняк, позвали ноунейма и тд.
Пока мужик справляется, на старте построил мощную команду. Посмотрим что будет дальше. Вера в него точно появляется.
+8
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+8
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Purp
Очень нравится Тоттенхем, а особенно среди всех выделяются Меддисон и Биссума. Приятно наблюдать за шпорами :)
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RembaXXX
Интересную команду строит Постекоглу, смотрел их игры с Арсеналом и Ливерпулем, ни в чем не уступали фаворитам. Похоже расставание с Кейном и клубу и игроку только на пользу пошло, Сон превратился в явного лидера.
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Fona
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Конте тоже неплохо начинал. Но во всяком случае, Тоттенхэм лучше, чем последние четыре года
Конте то неплохо начинал, но это лучший старт за 60 лет, и это без Кейна, всего через несколько месяцев после прихода Анже и играя в атакующий футбол даже против топов АПЛ. Совершенно иные вещи происходят
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corazón blanco
Казалось бы после ухода Кейна команда не может добиваться таких результатов, ведь казалось, что в тех командах при разных тренерах именно Кейн давал результат благодаря своему большому индивидуальному мастерству. Но Эндж нивелировал Кейназависимость, приобрел Мэддисона, который шикарно дирижирует в центре поля, Сон снова ожил, Биссума вообще топ, просто выгрызает все мячи. Появилась какой-то осмысленность в атаке, в общем пока Тоттенхэм очень приятно удивляет и за этой командой интересно наблюдать.
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Тухель
А теперь посмотрим на Челси, МЮ, Ливерпуль, да даже на МС и Арсенал и потом на Тоттенхэм и какое главное отличие видим? Отсутствие травм у ключевых игроков травма Соломона неприятна, но не критична, Сесеньон или Перишич тоже не проблема, а что будет делать тренер когда основные ЦЗ начнут вылетать, когда вылетит Мэддисон, Сон или Биссума. Главная проблема Шпор никуда не делась у них маленькая скамейка и по сезону это сыграет свою роль, но в Еврокубки должны Шпоры попадать в конце сезона.
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Смари Муха
У них всё идёт очень хорошо, я бы сказал идеально. Это настораживает
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Mega• Battman
мне нравиться турнирные позиции в АПЛ, РПЛ, лиги1, и бундеслиги.
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avcgloronalduMU
Мэдисон тащит, а вот маунт из мю слишком мягкий

Кейн и Мэдисон дошли бы до чемпионства!))
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