Рио Фердинанд о «Тоттенхэме» и 1:0 с «Лутоном» вдесятером: «Постекоглу добавил команде жесткости. В прошлом сезоне они бы капитулировали и развалились»

Рио Фердинанд считает, что Эндж Постекоглу укрепил менталитет «Тоттенхэма».

Клуб не проиграл ни одного матча на старте сезона . «Шпоры» набрали 20 очков в 8 играх и занимают 1-е место в турнирной таблице АПЛ.

В 8-м туре чемпионата Англии команда обыграла « » – 1:0. Весь второй тайм лондонцы играли в меньшинстве – Ив Биссума получил красную карточку перед перерывом.

«Важный результат для климата в раздевалке. Для болельщиков, разумеется, тоже, но самое главное – для раздевалки.

В течение последнего года или около того « » был слишком мягок. В прошлом сезоне они бы проиграли этот матч. Вдесятером они бы капитулировали и развалились. Постекоглу добавил команде жесткости.

Когда на поле остается 10 человек, центральные защитники должны прибавить. Ромеро и ван де Вен действовали на высшем уровне в обороне. С этой точки зрения команда движется в правильном направлении. Говорить о чемпионстве пока рано», – сказал бывший игрок «МЮ» и сборной Англии.

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