Рио Фердинанд о «Тоттенхэме» и 1:0 с «Лутоном» вдесятером: «Постекоглу добавил команде жесткости. В прошлом сезоне они бы капитулировали и развалились»
Рио Фердинанд считает, что Эндж Постекоглу укрепил менталитет «Тоттенхэма».
Клуб не проиграл ни одного матча на старте сезона АПЛ. «Шпоры» набрали 20 очков в 8 играх и занимают 1-е место в турнирной таблице АПЛ.
В 8-м туре чемпионата Англии команда обыграла «Лутон» – 1:0. Весь второй тайм лондонцы играли в меньшинстве – Ив Биссума получил красную карточку перед перерывом.
«Важный результат для климата в раздевалке. Для болельщиков, разумеется, тоже, но самое главное – для раздевалки.
В течение последнего года или около того «Тоттенхэм» был слишком мягок. В прошлом сезоне они бы проиграли этот матч. Вдесятером они бы капитулировали и развалились. Постекоглу добавил команде жесткости.
Когда на поле остается 10 человек, центральные защитники должны прибавить. Ромеро и ван де Вен действовали на высшем уровне в обороне. С этой точки зрения команда движется в правильном направлении. Говорить о чемпионстве пока рано», – сказал бывший игрок «МЮ» и сборной Англии.
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Пока мужик справляется, на старте построил мощную команду. Посмотрим что будет дальше. Вера в него точно появляется.
Кейн и Мэдисон дошли бы до чемпионства!))