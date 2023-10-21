Губернатор Приморского края о цели вернуть во Владивосток футбол высокого уровня: «Мы пока занимаемся этим. Со временем все будет»
Олег Кожемяко оценил вероятность возвращения клуба из Приморья в Мир РПЛ.
— Есть цель вернуть во Владивосток футбол высокого уровня, чтобы было как во времена существования «Луча», который стабильно играл в Первой лиге, а в середине 2000-х на три сезона попал в РПЛ?
— Мы пока занимаемся этим. У нас есть команда «Динамо» (Владивосток) во Второй лиге. Команда хорошая. Команда, которая отыгрывает. Будут результаты у ребят — будут подниматься. Со временем все будет, – сказал губернатор Приморского края.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
РПЛ это чемпионат Москвы на половину. вой от поездок на дальний восток такой поднимется ...
так что скорее Химки станут чемпионами.