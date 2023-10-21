Губернатор Приморского края о цели вернуть во Владивосток футбол высокого уровня: «Мы пока занимаемся этим. Со временем все будет»

Теги премьер-лига Россия Вторая лига Б Динамо Владивосток Футбол

Олег Кожемяко оценил вероятность возвращения клуба из Приморья в Мир РПЛ.

— Есть цель вернуть во Владивосток футбол высокого уровня, чтобы было как во времена существования «Луча», который стабильно играл в Первой лиге, а в середине 2000-х на три сезона попал в РПЛ?

— Мы пока занимаемся этим. У нас есть команда «Динамо» (Владивосток) во Второй лиге. Команда хорошая. Команда, которая отыгрывает. Будут результаты у ребят — будут подниматься. Со временем все будет, – сказал губернатор Приморского края.

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3 комментария

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Александр Шейфер
Могли бы и Дальнереченску помочь в Кубке сыграть
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Serg Ogarkov
Сначала Луч убил а сейчас сказки рассказывает.
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Quiet Dad
не верю. не потому что не хочу, а потому что эту команду так же сольют из РПЛ пониже.
РПЛ это чемпионат Москвы на половину. вой от поездок на дальний восток такой поднимется ...
так что скорее Химки станут чемпионами.
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