«Интеру» интересен Тареми. Форвард «Порту» мог летом перейти в «Милан»
«Интер» интересуется форвардом «Порту» Мехди Тареми.
По информации La Gazzetta dello Sport, «Интер» хочет подписать Тареми в январе, однако не исключен трансфер иранца летом, когда истечет его контракт с «Порту».
Отмечается, что в ближайшие месяцы Тареми получит паспорт Португалии, что упростит его регистрацию, однако «нерадзурри» смогут зарегистрировать его уже в ближайшее трансферное окно.
Также сообщается, что в случае срыва сделки по Тареми «Интер» может подписать форварда «Челси» Армандо Брою.
Напомним, прошедшим летом Тареми был близок к переходу в «Милан» за 15 млн евро, однако сделка сорвалась после того, как агент форварда Жорже Мендеш изменил требования.
Тареми стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии в сезоне-2022/23, забив 22 гола в 33 матчах. В текущем сезоне на счету 31-летнего нападающего 1 гол в 8 матчах лиги. Его подробная статистика доступна здесь.
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