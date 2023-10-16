«Интеру» интересен Тареми. Форвард «Порту» мог летом перейти в «Милан»

Теги Интер Милан Челси высшая лига Португалия Порту премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Мехди Тареми Армандо Броя Футбол

«Интер» интересуется форвардом «Порту» Мехди Тареми.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Интер» хочет подписать Тареми в январе, однако не исключен трансфер иранца летом, когда истечет его контракт с «Порту».

Отмечается, что в ближайшие месяцы Тареми получит паспорт Португалии, что упростит его регистрацию, однако «нерадзурри» смогут зарегистрировать его уже в ближайшее трансферное окно.

Также сообщается, что в случае срыва сделки по Тареми «Интер» может подписать форварда «Челси» Армандо Брою.

Напомним, прошедшим летом Тареми был близок к переходу в «Милан» за 15 млн евро, однако сделка сорвалась после того, как агент форварда Жорже Мендеш изменил требования.

Тареми стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии в сезоне-2022/23, забив 22 гола в 33 матчах. В текущем сезоне на счету 31-летнего нападающего 1 гол в 8 матчах лиги. Его подробная статистика доступна здесь.

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4 комментария

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Игорь Новиков
Ответ milan111
Интер снова уводит «почти» игроков Милана, сначала Тюрам,потом Фраттези, теперь и Тареми,смешно конечно,впрочем,так было всегда.
Вот уж о Фраттези точно нечего жалеть.
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milan111
Ответ Игорь Новиков
Вот уж о Фраттези точно нечего жалеть.
Ну как сам факт)
0
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