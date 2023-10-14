Директор «Аль-Насра» о трансфере Роналду: «Дело не только в деньгах. Криштиану – легенда, он очень амбициозен. Удивляешься всякий раз, когда смотришь на его статистику»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Исполнительный директор «Аль-Насра» рассказал о трансфере Криштиану Роналду.

– Самым значительным трансфером «Аль-Насра» стало подписание Криштиану Роналду.

– Это совершенно точно было мощное землетрясение. Крайне амбициозный и великолепный трансфер для нашего клуба. Это результат коллективных усилий. Чтобы убедить такую звезду, как Криштиану, надо представить ему хороший проект.

– И очень выгодные финансовые условия...

– Дело не только в деньгах. Криштиану – легенда. Удивляешься всякий раз, когда смотришь на его статистику. Кажется, что у него нет потолка. И он очень амбициозен. Необходимо предложить ему возможность продолжить потрясающее путешествие в мире футбола – и именно это мы и сделали, – заявил Марселу Саласар в интервью журналисту TZ Филиппу Кесслеру.

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23 комментария

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Стахович
Год назад кто следил за чемпионатом Саудовской Аравии?Никто.Приехал великий CR7 и устроил революцию в мире футбола.Теперь там хотят играть от перспективной молодежи до обладателя ЗМ.Просто ГОАТ
+32
-14
+18
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Snup4ic
Ответ Стахович
Год назад кто следил за чемпионатом Саудовской Аравии?Никто.Приехал великий CR7 и устроил революцию в мире футбола.Теперь там хотят играть от перспективной молодежи до обладателя ЗМ.Просто ГОАТ
ммм, ненавидит Тен Хага, Барселону и Месси,восхваляет Реал и Роналду, идеальный криштибой
+26
-8
+18
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Василий Мармеладов
Как будто статистика в чемпионате пустыни имеет какой-то вес, почему этот божественный игрок оказался никому в Европе не нужен?
+16
-5
+11
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ARIGAMI ARIGAMI
Роналду дальнейших успехов естественно
+8
-2
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Overkiller
Ответ Стахович
Год назад кто следил за чемпионатом Саудовской Аравии?Никто.Приехал великий CR7 и устроил революцию в мире футбола.Теперь там хотят играть от перспективной молодежи до обладателя ЗМ.Просто ГОАТ
Не "приехал", а купили с потрохами.
+5
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Ola BP
Ответ Overkiller
Не "приехал", а купили с потрохами.
Ты бы в порно с мужиками снялся за небольшую часть этих денег)
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Владлен
Ответ Right Authoritarianism
ты такой смешной, очень остроумно, это ты Путину анекдоты рассказываешь?
Не, Ангеле Меркель.. 🤭
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Right Authoritarianism
Ответ Владлен
Осталось полюбить его игру. Если найдёшь её.. Пфф.. 😄
ты такой смешной, очень остроумно, это ты Путину анекдоты рассказываешь?
+1
-1
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Игорь Климов
Ответ Василий Мармеладов
Как будто статистика в чемпионате пустыни имеет какой-то вес, почему этот божественный игрок оказался никому в Европе не нужен?
А кому он там вообще нужен?!
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Right Authoritarianism
Ответ Василий Мармеладов
Как будто статистика в чемпионате пустыни имеет какой-то вес, почему этот божественный игрок оказался никому в Европе не нужен?
зарплату не тянули
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kaka10
Ответ Ola BP
Ты бы в порно с мужиками снялся за небольшую часть этих денег)
он бы снялся с потрахами
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Стахович
Ответ Ola BP
Ты бы в порно с мужиками снялся за небольшую часть этих денег)
Ахах😂
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Mbest77
Ответ Стахович
Год назад кто следил за чемпионатом Саудовской Аравии?Никто.Приехал великий CR7 и устроил революцию в мире футбола.Теперь там хотят играть от перспективной молодежи до обладателя ЗМ.Просто ГОАТ
Да и сейчас никто не следит) вы знаете кого-то, кто может назвать победителей 3 последних чемпионатов СА и кто сейчас занимает первые 3 места в чемпионате?)
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Overkiller
Ответ Плевал я
Не купили с потрохами, а никому не нужен был в Европе.
Тоже верно.
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Стахович
Ответ Snup4ic
ммм, ненавидит Тен Хага, Барселону и Месси,восхваляет Реал и Роналду, идеальный криштибой
Ммм,идеальный персофан.Подпишись,как Климов и остальные мессибои,чтобы не пропускать комменты🫶🏻
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Плевал я
Ответ Overkiller
Не "приехал", а купили с потрохами.
Не купили с потрохами, а никому не нужен был в Европе.
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Леван Мкртчян
Ответ Стахович
Год назад кто следил за чемпионатом Саудовской Аравии?Никто.Приехал великий CR7 и устроил революцию в мире футбола.Теперь там хотят играть от перспективной молодежи до обладателя ЗМ.Просто ГОАТ
Переезд Месси в МЛС , по медиа капиталу, дал лиге точно не меньше вистов( а вероятно и больше), чем переезд Криро дал лиге Саудовской Аравии.
Но в МЛС ,по прежнему, никто не поедет из невозврастных топов , хоть там три Месси , или Роналду будут играть.
А знаете почему ?
Потому что в такие лиги, топы, едут исключительно ради денег.
Все остальное -- дежурные слова футболистов , говорящих про "развитие", " новые цели" и прочее бла-бла-бла.
Я бы посмотрел на футболистов , которые поехали в тот же СА на таких же условиях зп , что им предлогагли в Европе, с мотивацией :" ну там же Роналду" -- но таковых нет и вряд ли будут
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Michael_the_creator
По фактам
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Игорь Климов
Директор Аль-Насра и этот Кринж7 🇵🇹 по-видимому до сих пор считают 🐫🇵🇹 топ-игроком для топ-5 Европы) Ха-ха-ха)
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Владлен
Осталось полюбить его игру. Если найдёшь её.. Пфф.. 😄
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Плевал я
Память как у рыбы. Каждый раз смотрит и удивляется.)))
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Стахович
КриРо поднял саудовский футбол на небывалую высоту.За это не грех и нефтяное месторождение подарить
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