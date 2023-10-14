Директор «Аль-Насра» о трансфере Роналду: «Дело не только в деньгах. Криштиану – легенда, он очень амбициозен. Удивляешься всякий раз, когда смотришь на его статистику»

Исполнительный директор «Аль-Насра» рассказал о трансфере Криштиану Роналду.

– Самым значительным трансфером « » стало подписание .

– Это совершенно точно было мощное землетрясение. Крайне амбициозный и великолепный трансфер для нашего клуба. Это результат коллективных усилий. Чтобы убедить такую звезду, как Криштиану, надо представить ему хороший проект.

– И очень выгодные финансовые условия...

– Дело не только в деньгах. Криштиану – легенда. Удивляешься всякий раз, когда смотришь на его статистику. Кажется, что у него нет потолка. И он очень амбициозен. Необходимо предложить ему возможность продолжить потрясающее путешествие в мире футбола – и именно это мы и сделали, – заявил Марселу Саласар в интервью журналисту TZ Филиппу Кесслеру.

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