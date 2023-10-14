Директор «Аль-Насра» о трансфере Роналду: «Дело не только в деньгах. Криштиану – легенда, он очень амбициозен. Удивляешься всякий раз, когда смотришь на его статистику»
Исполнительный директор «Аль-Насра» рассказал о трансфере Криштиану Роналду.
– Самым значительным трансфером «Аль-Насра» стало подписание Криштиану Роналду.
– Это совершенно точно было мощное землетрясение. Крайне амбициозный и великолепный трансфер для нашего клуба. Это результат коллективных усилий. Чтобы убедить такую звезду, как Криштиану, надо представить ему хороший проект.
– И очень выгодные финансовые условия...
– Дело не только в деньгах. Криштиану – легенда. Удивляешься всякий раз, когда смотришь на его статистику. Кажется, что у него нет потолка. И он очень амбициозен. Необходимо предложить ему возможность продолжить потрясающее путешествие в мире футбола – и именно это мы и сделали, – заявил Марселу Саласар в интервью журналисту TZ Филиппу Кесслеру.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Но в МЛС ,по прежнему, никто не поедет из невозврастных топов , хоть там три Месси , или Роналду будут играть.
А знаете почему ?
Потому что в такие лиги, топы, едут исключительно ради денег.
Все остальное -- дежурные слова футболистов , говорящих про "развитие", " новые цели" и прочее бла-бла-бла.
Я бы посмотрел на футболистов , которые поехали в тот же СА на таких же условиях зп , что им предлогагли в Европе, с мотивацией :" ну там же Роналду" -- но таковых нет и вряд ли будут