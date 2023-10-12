Гаэль Ондуа: «Если я забью гол в матче против сборной России, сто процентов не буду праздновать. Уважаю страну, которая меня вырастила»

Теги Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Гаэль Ондуа Футбол

Гаэль Ондуа не будет праздновать, если забьет России в товарищеском матче.

— Заготовил празднование на случай, если забьешь?

— Если я забью гол в матче против сборной России, сто процентов не буду праздновать, потому что уважаю страну, которая меня вырастила.

Именно благодаря России я стал тем, кем сегодня являюсь. Только уважение! – сказал полузащитник сборной Камеруна.

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2 комментария

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Dimych888
Респект!!!!✊🤝
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Смари Муха
👍💪
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