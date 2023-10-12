Гаэль Ондуа: «Если я забью гол в матче против сборной России, сто процентов не буду праздновать. Уважаю страну, которая меня вырастила»
Гаэль Ондуа не будет праздновать, если забьет России в товарищеском матче.
— Заготовил празднование на случай, если забьешь?
— Если я забью гол в матче против сборной России, сто процентов не буду праздновать, потому что уважаю страну, которая меня вырастила.
Именно благодаря России я стал тем, кем сегодня являюсь. Только уважение! – сказал полузащитник сборной Камеруна.
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