Сака выбран лучшим игроком «Арсенала» в сентябре. У вингера 3 гола и 3 ассиста за месяц

Букайо Сака выбран болельщиками «Арсенала» лучшим футболистом сентября.

Вингер получил 36% голосов и опередил , и , также претендовавших на это звание.

Англичанин отметился результативными действиями в каждой из 5 игр месяца. На его счету 3 гола и 3 голевых паса.

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