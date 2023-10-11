Сака выбран лучшим игроком «Арсенала» в сентябре. У вингера 3 гола и 3 ассиста за месяц
Букайо Сака выбран болельщиками «Арсенала» лучшим футболистом сентября.
Вингер получил 36% голосов и опередил Мартина Эдегора, Леандро Троссарда и Вильяма Салиба, также претендовавших на это звание.
Англичанин отметился результативными действиями в каждой из 5 игр месяца. На его счету 3 гола и 3 голевых паса.
Подробно со статистикой Сака можно ознакомиться здесь.
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Второе место дал бы Райсу. Очень много черновой работы делает в центре, а за матч с Сити отдельное «Браво!».