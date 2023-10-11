Сака выбран лучшим игроком «Арсенала» в сентябре. У вингера 3 гола и 3 ассиста за месяц

Теги премьер-лига Англия Арсенал рейтинги болельщики Леандро Троссард Мартин Эдегор Вильям Салиба Букайо Сака Футбол

Букайо Сака выбран болельщиками «Арсенала» лучшим футболистом сентября.

Вингер получил 36% голосов и опередил Мартина Эдегора, Леандро Троссарда и Вильяма Салиба, также претендовавших на это звание.

Англичанин отметился результативными действиями в каждой из 5 игр месяца. На его счету 3 гола и 3 голевых паса.

Подробно со статистикой Сака можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Mykytka
Машина!
Второе место дал бы Райсу. Очень много черновой работы делает в центре, а за матч с Сити отдельное «Браво!».
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Morning Again
Без вопросов. Другие игроки канониров также заслуживают похвалы, но Сака в сентябре был лучшим.
+2
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Алексей Фирстов
Заслуженно!
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corazón blanco
Просто шикарнейший игрок. От его игры и Эдегора получаю истинное наслаждение и как же я рад, что такие молодые таланты и дарования есть в Арсенале и надеюсь, что они в скором времени добьются успеха и помогут пополнить клубный музей Арсенала трофеями разной пробы.
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