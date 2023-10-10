«Собослаи и Мак Аллистер – хорошие приобретения, но Пальинья здорово подошел бы «Ливерпулю». Сэвидж о хавбеке «Фулхэма»

Теги Ливерпуль Робби Сэвидж Фулхэм премьер-лига Англия Жоау Пальинья Алексис Мак Аллистер Доминик Собослаи Футбол

Робби Сэвидж призвал «Ливерпуль» подписать хавбека «Фулхэма» Жоау Пальинью.

«Он очень хороший игрок. Он должен был перейти в «Баварию», но сделка сорвалась. Он превосходный футболист.

«Ливерпуль» хорошо укрепился в этой зоне, заиграл динамичнее. Собослаи и Мак Аллистер – хорошие приобретения, но, думаю, Пальинья здорово подошел бы «Ливерпулю», – сказал экс-игрок сборной Уэльса в эфире BBC Radio 5 Live.

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