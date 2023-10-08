Абаскаль о дерби с ЦСКА: «Спартак» будет полагаться на скорость и комбинации. У нас есть еще один шанс сделать все позитивно»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Матч ТВ Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА.

«Спартак» принимает ЦСКА в 11-м туре Мир РПЛ. В составе красно-белых из-за перебора желтых карточек не сыграет Александр Соболев.

– В жизни и футболе есть общее правило: когда ты падаешь – всегда есть возможность встать. Сегодня мы должны постараться этим воспользоваться. До этого нам что‑то удавалось, что‑то было хорошо. Сегодня у нас есть еще один шанс сделать все позитивно.

– Как будет выглядеть ваша атакующая конфигурация в отсутствие Соболева?

– У нас сегодня нет «столба», который притягивает защитников. Будем полагаться на скорость и комбинации. У нас будет привычная схема с двумя вингерами. Будем играть как обычно, но с другой динамикой.

Самое важное не то, кто будет владеть мячом. Сегодня определяющим фактором будет то, кто будет решительнее реализовывать моменты. Сегодня «спартаковская погода»? Я знал это, мне она тоже нравится, – сказал главный тренер «Спартака».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Как «Спартаку» атаковать в дерби без Соболева? Пытаемся прочитать все идеи Абаскаля

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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4 комментария

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Ruslan-Spartakforever
Одно и тоже сказали
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igls54
Абаскаль еще на шаг стал ближе к получению неустойки
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Georgii Neverov
Спартак вообще никакой.
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