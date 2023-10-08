«Нет пенальти?» Защитник «Крыльев» Бейл о попадании мяча в руку Майга в штрафной 

Гленн Бейл намекнул, что в пользу «Крыльев Советов» стоило назначить пенальти.

Защитник «Крыльев» сделал скриншот из видео, на котором мяч попадает в руку хавбеку «Пари НН» Мамаду Майга в штрафной.

«Нет пенальти?» – написал Бейл в телеграм-канале.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Фото: скриншот из телеграм-канала Гленна Бейла

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