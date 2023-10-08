«Нет пенальти?» Защитник «Крыльев» Бейл о попадании мяча в руку Майга в штрафной
Гленн Бейл намекнул, что в пользу «Крыльев Советов» стоило назначить пенальти.
Защитник «Крыльев» сделал скриншот из видео, на котором мяч попадает в руку хавбеку «Пари НН» Мамаду Майга в штрафной.
«Нет пенальти?» – написал Бейл в телеграм-канале.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
Фото: скриншот из телеграм-канала Гленна Бейла
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Но два пенальти, особенно с рукой - вообще непонятно, почему смотреть не стали
Гусейнов со своим братцем из ФНЛ небось кайфуют, как их клубнишко судьи-друзья нагло тащат, даже ЖК до 70й+ минуты боялись показать нижегородцам
Справедливости ради, надо отметить, что поле прекрасного стадиона выглядело так, как будто перед матчем по нему пробежало огромное стадо коров.
Также можно отметить, что "Пари НН" удачно использовал тактику высокого прессинга до забитого гола, а потом стал больше уделять внимания обороне. "Крылья" же, победив "Спартак" на контратаках и имея при этом небольшой процент владения мячом, в матче с "Пари НН" наоборот, атаковали и долго им владели, но реализовать такое преимущество не смогли, а в концовке получили второй гол. Всё это говорит о том, что в атакующий футбол "Крылья" пока играют совсем не так, когда приходится обороняться и контратаковать.
Весной было тоже самое.