«Нет пенальти?» Защитник «Крыльев» Бейл о попадании мяча в руку Майга в штрафной 

Теги Крылья Советов судьи фото Пари НН Гленн Бейл Павел Кукуян Мамаду Майга Футбол

Гленн Бейл намекнул, что в пользу «Крыльев Советов» стоило назначить пенальти.

Защитник «Крыльев» сделал скриншот из видео, на котором мяч попадает в руку хавбеку «Пари НН» Мамаду Майга в штрафной.

«Нет пенальти?» – написал Бейл в телеграм-канале.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Фото: скриншот из телеграм-канала Гленна Бейла

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19 комментариев

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suka1989
Это чистый пенальти , увы
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madjer163
Еще Бейла уронили , Майга наиграл на 4 жк, судья просто 123
+14
-3
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King_X
Крылья были фиговые, поражение заслуженное

Но два пенальти, особенно с рукой - вообще непонятно, почему смотреть не стали
Гусейнов со своим братцем из ФНЛ небось кайфуют, как их клубнишко судьи-друзья нагло тащат, даже ЖК до 70й+ минуты боялись показать нижегородцам
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дима кушов
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suwor
Конечно, результат матча никто не отменит, но раз уж таковы правила, то руководство "КС" имеет полное право обратиться в ЭСК РФС по этому моменту с рукой и по падению Бейла в штрафной.
Справедливости ради, надо отметить, что поле прекрасного стадиона выглядело так, как будто перед матчем по нему пробежало огромное стадо коров.
Также можно отметить, что "Пари НН" удачно использовал тактику высокого прессинга до забитого гола, а потом стал больше уделять внимания обороне. "Крылья" же, победив "Спартак" на контратаках и имея при этом небольшой процент владения мячом, в матче с "Пари НН" наоборот, атаковали и долго им владели, но реализовать такое преимущество не смогли, а в концовке получили второй гол. Всё это говорит о том, что в атакующий футбол "Крылья" пока играют совсем не так, когда приходится обороняться и контратаковать.
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Ответ suka1989
Это чистый пенальти , увы
их было два на самом деле, но ни одной остановки на просмотр...
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King_X
Ответ madjer163
Еще Бейла уронили , Майга наиграл на 4 жк, судья просто 123
100%
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Bartez1986
Юран если что скажет, что он тренер, и действия судей не обсуждает
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убили КС в открытую, два пенальти и ни одной паузы на просмотр...
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Caniball
Второй матч подряд НН - КС форменный судейский беспредел.
Весной было тоже самое.
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Самозанятый
Ответ King_X
Крылья были фиговые, поражение заслуженное Но два пенальти, особенно с рукой - вообще непонятно, почему смотреть не стали Гусейнов со своим братцем из ФНЛ небось кайфуют, как их клубнишко судьи-друзья нагло тащат, даже ЖК до 70й+ минуты боялись показать нижегородцам
Ну вот и сравните с пенальти Спартака Зениту. При том, что там, по моему мнению, пенальти скорее был по нынешним трактовкам, здесь вообще 100%.
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Ответ avcgloronalduMU
ангажированное судейство, как всегда, ничего не вижу, не слышу, как рфс прописал? тащат или гнобят команды
сегодня в нижнем был беспредел, но ни вар, ни главный не получат отстранения...
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Ответ Олег Поляков
Вы посмотрите момент, там офсайд у кс, какой там пенальти.
если намёк на Салтыкова, то он не касался мяча до касания игрока НН...
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avcgloronalduMU
ангажированное судейство, как всегда, ничего не вижу, не слышу, как рфс прописал? тащат или гнобят команды
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Ответ madjer163
Еще Бейла уронили , Майга наиграл на 4 жк, судья просто 123
кукуян, штатный зенитовский, вспомните просто матч против Спартака один из последних, где за фол в атаке Кузяева, засчитали гол...
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