Эрлинг Холанд: «Люди больше шокированы, когда я не забиваю, чем когда забиваю»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд считает, что людей шокируют не его голы, а когда он не забивает.

«Вот так все происходит – и это положительный момент: люди больше шокированы, когда я не забиваю, чем когда забиваю (смеется).

Когда я не забиваю, в норвежских медиа заголовки про матч без голов. Вот как все обстоит.

И это хорошо. Я ни на что не жалуюсь, я подписал контракт с «Сити», чтобы забивать голы. Это все было довольно ожидаемо, хотя, может, не в такой мере. Но я все еще тот парень, который пытается забивать голы», – сказал форвард «Манчестер Сити» Холанд.

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13 комментариев

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Отец Абду
Голы в АПЛ в этом сезоне:

Холанд - 8 голов
Челси - 7
МЮ - 7

Забил больше, чем Челси и МЮ... Но от него требует всё больше и больше:)
+3
-2
+1
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gjc5xksd5m
Ответ Всеволод Бобров
потому что больше ты ничего и не умеешь на поле, только стоять в штрафной и замыкать.
Всем бы таких стоятелей замыкателей. Мнения некоторых людей просто поражают конечно …
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