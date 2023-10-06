Эрлинг Холанд: «Люди больше шокированы, когда я не забиваю, чем когда забиваю»

Эрлинг Холанд считает, что людей шокируют не его голы, а когда он не забивает.

«Вот так все происходит – и это положительный момент: люди больше шокированы, когда я не забиваю, чем когда забиваю (смеется).

Когда я не забиваю, в норвежских медиа заголовки про матч без голов. Вот как все обстоит.

И это хорошо. Я ни на что не жалуюсь, я подписал контракт с «Сити», чтобы забивать голы. Это все было довольно ожидаемо, хотя, может, не в такой мере. Но я все еще тот парень, который пытается забивать голы», – сказал форвард « » .

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