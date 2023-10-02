КДК не будет рассматривать слова президента «Урала» о судьях матча с «Ростовом»: «Не попадают под юрисдикцию. Комитет по этике может рассмотреть»

Теги Ростов премьер-лига Россия Урал КДК РФС Григорий Иванов Комитет по этике Артур Григорьянц Футбол

КДК не рассмотрит оскорбительные слова президента «Урала» о судьях.

После матча 10-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (2:2) Григорий Иванов назвал судейство «говном», а также призвал «взять и утопить всех судей». Вскоре стало известно, что Иванова могут отстранить от футбола на 3 месяца.

Слова президента «Урала» не попадают под юрисдикцию Контрольно‑дисциплинарного комитета (КДК) РФС, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Слова Григория Иванова были сказаны по телефону корреспонденту и не попадают под юрисдикцию КДК РФС. В отличие от Дзюбы, который общался в пределах стадиона.

Мы рассматриваем нарушения, которые были совершены до, во время и после матча, пока команды не покинули стадион, в соответствии с регламентом. По всей видимости, его слова могут стать предметом рассмотрения комитета по этике», – сказал Григорьянц.

«Судейство было говном! Судей надо взять и утопить». Президент «Урала» горит после матча с «Ростовом»

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9 комментариев

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Aleksey Yashin
"Ну, в этой ситуации мы просто, наша, это самое, мы уже здесь, наши полномочия всё... окончены" ©
+11
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Лёха/64
А почему слова Слуцкого тогда рассматривали?😀
+14
-7
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Данил
Ответ Лёха/64
А почему слова Слуцкого тогда рассматривали?😀
"В связи с допущенными членoм комитета сборных команд РФС Леонидом Слуцким нарушениями ст. 8 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС..."

И выносил решение Комитет по этике.
+6
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Зизуха
а слова Гончаренка после матча?
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Тиджани Бабангида
Григорий Иванов слегка погорячился. Гончаренко был более выдержан. Хотя избирательность мер и действий в ответ на нарушения,увы,проник уже повсюду - от политики до спорта
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Мукунку хороший
Отдохнуть вам надо))
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Российский пользователь
Когда не нужный КДК, КЭ и т.д. расформируют, они же тупо сидят жопу протирают и бабаки получают
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