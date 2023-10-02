КДК не будет рассматривать слова президента «Урала» о судьях матча с «Ростовом»: «Не попадают под юрисдикцию. Комитет по этике может рассмотреть»

КДК не рассмотрит оскорбительные слова президента «Урала» о судьях.

После матча 10-го тура Мир с «Ростовом» (2:2) назвал судейство «говном», а также призвал «взять и утопить всех судей». Вскоре стало известно, что Иванова могут отстранить от футбола на 3 месяца.

Слова президента «Урала» не попадают под юрисдикцию Контрольно‑дисциплинарного комитета (КДК) РФС, сообщил глава комитета .

«Слова Григория Иванова были сказаны по телефону корреспонденту и не попадают под юрисдикцию КДК РФС. В отличие от Дзюбы, который общался в пределах стадиона.

Мы рассматриваем нарушения, которые были совершены до, во время и после матча, пока команды не покинули стадион, в соответствии с регламентом. По всей видимости, его слова могут стать предметом рассмотрения комитета по этике», – сказал Григорьянц.

«Судейство было говном! Судей надо взять и утопить». Президент «Урала» горит после матча с «Ростовом»

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