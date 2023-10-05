Где смотреть Аль-Наср Эр-Рияд – Абха, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 6 октября
В пятницу, 6 октября, сыграют Аль-Наср Эр-Рияд и Абха в 9 туре Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Al Awal Park at King Saud University».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Наср Эр-Рияд – Абха
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: все новости
Комментарии