Экс-игрока «Волги» Чурина арестовали за вымогательство и разбой. Он похищал задолжавшего ему знакомого («Мутко против»)

Экс-игрок нижегородской «Волги» Чурин задержан за разбой и похищение.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на «Мутко против», был арестован за разбой, вымогательство и похищение человека.

Согласно версии следствия, он предпринимал попытки взыскать задолженность со своего знакомого вместе с четырьмя сообщниками.

Утверждается, что 9 сентября Чурин в сопровождении Владимира Федосеева и трех других соучастников проник в квартиру 28-летнего стюарда Дмитрия Шмаркова. Они похитили мужчину и доставили в частный дом в деревне Потапово.

В этом месте нападавшие избивали Шмаркова, отняли у него 14 айфонов и часы Slazenger, а также потребовали выплатить им еще 1 миллион 100 тысяч рублей. После того, как Шмарков пообещал уплатить указанную сумму, его отпустили.

На следующий день Дмитрий обратился в больницу, а затем направился в полицию.

Вскоре после этого Дмитрий связался с нападавшими и договорился о встрече на 26 сентября. Однако на встречу он пришел не один, а в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. В момент передачи денег Чурин был задержан. На следующий день также был арестован Федосеев.

В ходе обысков, проведенных по различным адресам, полицейские изъяли гербовые печати Басманного суда, удостоверение МИД России и 6 мобильных телефонов. Поиск остальных нападавших продолжается.

28-летний Чурин играл за « » с 2012 по 2015 год.

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