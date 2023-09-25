Медведев подтвердил, что «Зенит» может сыграть на турнире стран БРИКС в Катаре
«Зенит» может сыграть на клубном турнире стран БРИКС в Катаре.
Об этом рассказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев, подтвердив появившуюся ранее информацию журналиста Фабио Алейшо.
– Правда, что «Зенит» планирует сыграть в этом турнире?
– В ходе тренировочного сбора.
– Пока не известно, какие планируются соперники?
– Позже [станет известно]. Сейчас ведутся переговоры, – сказал Медведев.
На данный момент в число стран БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Приглашены к присоединению с 1 января 2024 года Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
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