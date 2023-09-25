Медведев подтвердил, что «Зенит» может сыграть на турнире стран БРИКС в Катаре

Теги Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Александр Медведев Футбол

«Зенит» может сыграть на клубном турнире стран БРИКС в Катаре.

Об этом рассказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев, подтвердив появившуюся ранее информацию журналиста Фабио Алейшо.

– Правда, что «Зенит» планирует сыграть в этом турнире?

– В ходе тренировочного сбора.

– Пока не известно, какие планируются соперники?

– Позже [станет известно]. Сейчас ведутся переговоры, – сказал Медведев.

На данный момент в число стран БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Приглашены к присоединению с 1 января 2024 года Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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9 комментариев

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jqzn88xn6n
Позитивненько в нынешних условиях)
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Дмитрий9779
Да и правильно,надо играть.
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Bashibuzuck
Зенит-Сантос я бы посмотрел
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angry horse
Индусы босиком играть будут?😁
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Ковид 07.10.52
Другим играть не дают, а для себя любимых турнирчики на госсредства организуют...тьфу...и еще этим гордятся...тьфу еще раз...
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Сергей Жарковский
Хорошая новость, игры, при отсутствии главных международных соревнований очень нужны.
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обязан сыграть, турнир политпроектов...
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stalkers111
Ответ Bashibuzuck
Зенит-Сантос я бы посмотрел
а я бы зенит против Роналду
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