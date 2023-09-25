Родригао об 1:2: «Зенит» проиграл, подарив гол «Локомотиву», но покидает поле с высоко поднятой головой»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Родригао Футбол

Родригао оценил поражение «Зенита» от «Локомотива» (1:2) в Мир РПЛ.

«Такое происходит в футболе, результат решается в мельчайших деталях. Мы подарили гол сопернику и упустили возможность набрать очки. Мы не реализовали много моментов. Сегодня, к большому сожалению, мы проиграли, но покидаем поле с высоко поднятой головой.

Как себя ощущаю после долгого перерыва? Я прошел через сложный отрезок. Меня все поддерживали. Чувствую себя великолепно. Но это поражение — провальный результат», — сказал защитник «Зенита».

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25 комментариев

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Святослав Федорович
проиграть дома проблемному Локомотиву такое себе достижение, чтобы уходить с высоко поднятой головой. Тем не менее, думаю, ничего страшного. проигрывать тоже нужно иногда
+21
-3
+18
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Дмитрий9779
Можно проиграть по-разному,чтобы действительно не было стыдно,но ко вчерашнему матчу это не относится,первый тайм-ватоката,второй-что-то там побегали немного и Семак решил,что 6 защитников +Барриос это хорошо.Сыграли плохо,Локо больше хотел,они и победили
+7
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Циник Петербургский
Ответ Redwhite heart
Голова поднята видимо из-за потасовки в конце,так там не было Шамара,чтоб тебе двоечку пробить по бороде
Уголовника Промеса с его ножом и "товаром" во вчерашнем матче тоже не было. Так что зря Вы такой воинственный сюда пришли попереживать за регулярные проигрыши своего смешного клуба Зениту ;)
+5
-3
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Борис Энгельгардт
Ответ Ник Гре
Минус 3 очка. Дома. С аутсайдером. С невнятной игрой. "Гордимся, не стыдно!" © Ну, ок... 😂
у аутсайдера 15 очков
+3
-1
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Алексей Петров
Дзюба забил?
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Алексей Ильин
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Срочно добавить газу, до зимы протяните, а в окно ещё десяток бразильян с бразильянками
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-4
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Ростов-на-Дону
Дзюба: "А кто это"?
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Любовь Мелехова
Ответ Искуственный интеллект
Ничего страшного,все равно Зенит станет чемпионом
Страшного нет, но гордиться надо результатом, а не ’дарением’ голов сопернику.
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goleodor
Ответ Святослав Федорович
проиграть дома проблемному Локомотиву такое себе достижение, чтобы уходить с высоко поднятой головой. Тем не менее, думаю, ничего страшного. проигрывать тоже нужно иногда
Зенит - щедрая душа.
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Алексей Ильин
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ goleodor
Зенит - щедрая душа.
«Русский он и в Ленинграде русский»
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Сергей Жарковский
Ответ Алексей Петров
Дзюба забил?
Правой рабочей рукой!😂
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