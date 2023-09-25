Родригао об 1:2: «Зенит» проиграл, подарив гол «Локомотиву», но покидает поле с высоко поднятой головой»

Родригао оценил поражение «Зенита» от «Локомотива» (1:2) в Мир РПЛ.

«Такое происходит в футболе, результат решается в мельчайших деталях. Мы подарили гол сопернику и упустили возможность набрать очки. Мы не реализовали много моментов. Сегодня, к большому сожалению, мы проиграли, но покидаем поле с высоко поднятой головой.

Как себя ощущаю после долгого перерыва? Я прошел через сложный отрезок. Меня все поддерживали. Чувствую себя великолепно. Но это поражение — провальный результат», — сказал защитник « ».

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