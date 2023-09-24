Юрий Семин: «Моя тренерская карьера все еще не завершена»

Теги Юрий Семин премьер-лига Россия Футбол

Юрий Семин готов продолжить тренерскую карьеру.

«Моя тренерская карьера все еще не завершена. Если будет хорошее и интересное для меня предложение, то будем работать», – сказал экс-тренер «Локомотива».

Сейчас Семину 76 лет, последним местом его работы был «Ростов» в 2021 году.

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6 комментариев

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Нейтральный критик
Ответ Илья Гончаренко
Было бы классно возглавить Андерлехт
Слишком много ошибок в слове "Локомотив".
+8
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Клирик
Выглядит, рассуждает и ходит всяко лучше Байдена))
+8
-7
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Илья Гончаренко
Было бы классно возглавить Андерлехт
+2
-1
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Игорь Пичугин
Чует дед, что Галактику уберут.
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Alex Miheev
Ответ Клирик
Выглядит, рассуждает и ходит всяко лучше Байдена))
Это точно ) но в целом пора повесить бутсы
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