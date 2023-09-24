Юрий Семин: «Моя тренерская карьера все еще не завершена»

Юрий Семин готов продолжить тренерскую карьеру.

«Моя тренерская карьера все еще не завершена. Если будет хорошее и интересное для меня предложение, то будем работать», – сказал экс-тренер «Локомотива».

Сейчас Семину 76 лет, последним местом его работы был «Ростов» в 2021 году.

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