Пирс Морган: «Роналду – величайший в истории. В 38 лет у него все еще есть желание, драйв и голод»
Пирс Морган в очередной раз назвал Крищтиану Роналду величайшим в истории.
«Представьте себе, что в 38 лет у него все еще есть желание, драйв и голод – после того, как много он выиграл в футболе. Вот почему для меня Роналду – 🐐 (эмодзи козла отсылает к акрониму GOAT – «величайший в истории» – примечание Sports.ru).
Криштиану никогда не перестает заставлять себя добиваться большего, забивать больше, выигрывать больше. Потрясающий менталитет», – написал журналист и телеведущий.
В пятницу Роналду забил 2 гола в матче с «Аль-Ахли» (4:3).
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И, набивая стату в таких условиях, Кришти полностью догнал и перекрыл достижение Месси с командой на ЧМ))) Не верите? Зайдите в комментарии к любой новости о его очередном гепта-трике и почитайте топовые)))
Тут комментарии такие, как-будто он забил в плей-оф ЧМ. https://www.sports.ru/football/1115489630-ronaldu-o-43-s-al-axli-rad-chto-zabil-eshhe-2-gola-i-pomog-al-nasru-po.html
Где он был на ЧМ, где он был против Словакии?
Почитать, посмеяться и в утиль.
Для истории есть Месси, Пеле, Марадона.
Роналду там где Платини и на бОльшее его даже комментариями на спортс ру не натянешь.
Нет аргументов.