Пирс Морган: «Роналду – величайший в истории. В 38 лет у него все еще есть желание, драйв и голод»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пирс Морган Футбол

Пирс Морган в очередной раз назвал Крищтиану Роналду величайшим в истории.

«Представьте себе, что в 38 лет у него все еще есть желание, драйв и голод – после того, как много он выиграл в футболе. Вот почему для меня Роналду – 🐐 (эмодзи козла отсылает к акрониму GOAT – «величайший в истории» – примечание Sports.ru).

Криштиану никогда не перестает заставлять себя добиваться большего, забивать больше, выигрывать больше. Потрясающий менталитет», – написал журналист и телеведущий.

В пятницу Роналду забил 2 гола в матче с «Аль-Ахли» (4:3).

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56 комментариев

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Мансур Мадаев
Давно не было видно жены Рона, и вот она
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Barcelona Forever
Ну всё правильно, каждая девушка так говорит о своём парне)))
+18
-6
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Zed_patriot
а где был драйв на ЧМ? Или скуж по поводу гола Бруно и нытье после хет-трика Рамуша это считается за драйв? 🤔
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Бритва Борисович
Да уж, а ведь кто-то наивно полагал, что после ЧМ2022 и окончательного утверждения Роналду позади Месси в когорте величайших Кришти со своими фанатками успокоится и достойно примет свою участь) Но вместо этого он переехал в чемпионат аравийской пустыни, где во всех командах (после недавней закупки) играет нападение уровня крепких европейских середняков и защита с дефолтными Аль Уэхьэщмельбильди, которые пугаются и закрывают глаза при виде футбольного мяча, в соответствии с чем там забивается по 5-6 голов за матч)
И, набивая стату в таких условиях, Кришти полностью догнал и перекрыл достижение Месси с командой на ЧМ))) Не верите? Зайдите в комментарии к любой новости о его очередном гепта-трике и почитайте топовые)))
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VERBLYUD
Ответ Бритва Борисович
Да уж, а ведь кто-то наивно полагал, что после ЧМ2022 и окончательного утверждения Роналду позади Месси в когорте величайших Кришти со своими фанатками успокоится и достойно примет свою участь) Но вместо этого он переехал в чемпионат аравийской пустыни, где во всех командах (после недавней закупки) играет нападение уровня крепких европейских середняков и защита с дефолтными Аль Уэхьэщмельбильди, которые пугаются и закрывают глаза при виде футбольного мяча, в соответствии с чем там забивается по 5-6 голов за матч) И, набивая стату в таких условиях, Кришти полностью догнал и перекрыл достижение Месси с командой на ЧМ))) Не верите? Зайдите в комментарии к любой новости о его очередном гепта-трике и почитайте топовые)))
Мало того, что эти позорники на этих ветках восхваляют Кришти за голы в 145-й лиге, так еще и пишут, что для Месси купили ЧМ и все его ЗМ тоже куплены. И это все в топе, вот это позорище...
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VERBLYUD
Вчера один Кринжофан на полном серьезе писал, что голы Криштика в СА круче, чем дубль Месси в финале ЧМ, и это было в топе комментов, вот это кринжатина...
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Kubik_rubik
Ответ Dexter Morgan
Это правда. Величайший в истории.
Истории разные бывают. 😊
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Konstantin Meerov
конец месяца. нужно отрабатывать зарплату
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кто-то
Может, Пирс Морган - второй аккаунт Роналду
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Мгер Цолакян
Сколько пафоса из-за нескольких голов в лиге, где игроки не знаю, что такое прессинг и защита.

Тут комментарии такие, как-будто он забил в плей-оф ЧМ. https://www.sports.ru/football/1115489630-ronaldu-o-43-s-al-axli-rad-chto-zabil-eshhe-2-gola-i-pomog-al-nasru-po.html

Где он был на ЧМ, где он был против Словакии?
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QWertY
Я как главный криштибой сайта спешу опровергнуть слова Моргана. Наш Кришти не только не величайший в истории футбола, он даже не величайший португалец сыгравший в АПЛ, уступая Нани, Бруно и Бернарду Силве
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jam.football
Роналду, что, платит ему деньги за каждое лестное высказывание о нем?
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Человек1991
Пирс Морган : я величайший лизун в истории , в 60 у меня всё ещё есть драйв, желание и голод для этого. ))
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shapash
Голод к деньгам?)
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VERBLYUD
В 38 лет 0 финалов, 0 медалей, 0 мвп наград и 0+0 в плей-офф на главном футбольном турнире!
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Артем Дроздов
Если бы не знал кто такой Морган, то подумал бы, что это фейковый персонаж, под которым сидит Роналду и пишет про себя новости)
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igls54
Пирс пришвартовался к Роналду
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Domian
Ответ Бритва Борисович
Да уж, а ведь кто-то наивно полагал, что после ЧМ2022 и окончательного утверждения Роналду позади Месси в когорте величайших Кришти со своими фанатками успокоится и достойно примет свою участь) Но вместо этого он переехал в чемпионат аравийской пустыни, где во всех командах (после недавней закупки) играет нападение уровня крепких европейских середняков и защита с дефолтными Аль Уэхьэщмельбильди, которые пугаются и закрывают глаза при виде футбольного мяча, в соответствии с чем там забивается по 5-6 голов за матч) И, набивая стату в таких условиях, Кришти полностью догнал и перекрыл достижение Месси с командой на ЧМ))) Не верите? Зайдите в комментарии к любой новости о его очередном гепта-трике и почитайте топовые)))
Но их потуги уже исторически несостоятельны.
Почитать, посмеяться и в утиль.
Для истории есть Месси, Пеле, Марадона.

Роналду там где Платини и на бОльшее его даже комментариями на спортс ру не натянешь.
Нет аргументов.
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Алексѣй Пестовъ
Если Пирсу Моргану отрубить голову, то она еще 50 минут будет говорить про Криштиану Роналду)
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Игорь Климов
Ответ Мансур Мадаев
Давно не было видно жены Рона, и вот она
Точное определение) Ха-ха-ха)
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Игорь Климов
Ответ VERBLYUD
Вчера один Кринжофан на полном серьезе писал, что голы Криштика в СА круче, чем дубль Месси в финале ЧМ, и это было в топе комментов, вот это кринжатина...
Да, это уже действительно кринж, сравнивать дубль Лео Месси в финале ЧМ с голами этого Португальца7 в дворовом чемпионате Саудовской Аравии)
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Kubik_rubik
Ответ Артем Дроздов
Если бы не знал кто такой Морган, то подумал бы, что это фейковый персонаж, под которым сидит Роналду и пишет про себя новости)
В принципе, ты не далёк от истины) 😊
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Zed_patriot
Ответ Гаврила Ардалионович
Это та самая крутая игра, что Португалия выдала?
самая крутая это против Швейцарии в плей-офф, где Рамуш сделал хет-трик
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F1eury
Ответ Великий Алонсо
Все по факту. Роналду величайший футболист в истории.
Он даже как бомбардир не величайший. По карьере у Месси в среднем 0,78 голов за матч, у Рончика - 0,72. Возьмем даже отдельно ЛЧ, которой вечно козыряют фаны португальца: Лео - те же самые 0.78 голов за матч, Криш - 0.75. Промолчу про ассисты и про то, что у Рунальду больше голов с пенок. А нет, не промолчу)
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Domian
Ответ phaetton
ощущение будто Пирс Морган пишет это специально для аудитории спортса
Он пишет для аудитории роналду ибо прекрасно понимает их уровень)
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