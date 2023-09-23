Пирс Морган: «Роналду – величайший в истории. В 38 лет у него все еще есть желание, драйв и голод»

Пирс Морган в очередной раз назвал Крищтиану Роналду величайшим в истории.

«Представьте себе, что в 38 лет у него все еще есть желание, драйв и голод – после того, как много он выиграл в футболе. Вот почему для меня Роналду – 🐐 (эмодзи козла отсылает к акрониму GOAT – «величайший в истории» – примечание Sports.ru).

Криштиану никогда не перестает заставлять себя добиваться большего, забивать больше, выигрывать больше. Потрясающий менталитет», – написал журналист и телеведущий.

В пятницу Роналду забил 2 гола в матче с «Аль-Ахли» (4:3).

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