Капитан «Црвены Звезды» Драгович о Холанде: «Лучше бы он забил, но мы выиграли!»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Сербия Црвена Звезда Александар Драгович Омри Глазер Эрлинг Холанд Футбол

Александар Драгович прокомментировал поражение от «Манчестер Сити».

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» уступила «Манчестер Сити» со счетом 1:3, ведя в счете после первого тайма.

«Недоволен поражением, но я поздравляю свою команду. Обидно, что мы сразу пропустили в начале второго тайма. Было приятно сыграть против «Сити», у них можно поучиться. Мы должны быть такой командой, как они, если хотим добиться успеха!»

Об Эрлинге Холанде

«Вы видите, насколько силен, он несколько раз мог забивать головой, но Глазер выручал. Против него трудно играть, для меня это не впервые – я хорошо знаю его по Бундеслиге.

Трудно сделать так, чтобы у него не было ни одного момента за 90 минут, но он не забил. Хотя было бы лучше, если бы он забил, но мы выиграли!» – сказал капитан «Црвены Звезды».

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